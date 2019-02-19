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«Как же ты быстро вырос»: Наташа Королева нежно поздравила сына с 17-летием

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Наташа Королева

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45-летняя Наташа Королева назвала сына любовью всей своей жизни.

Сегодня сын Наташи Королевой и Тарзана, Архип Сергеевич Глушко, празднует день рождения.

«Любовь всей моей жизни! Как же ты быстро вырос сыночек!!! С днем рождения!!! #сын #17 #деньрождения», — написала звездная мама под фотографией взрослого сына.

Иногда с почти взрослыми детьми бывает сложно. «Сын — подросток, каково родителям в этот непростой период времени!? Крепитесь и набирайтесь терпения!!! Поступайте мудро и сдержанно, не навязывайте свое мнение. Молодые люди должны сами принимать решения и делать свой выбор, а родители могут тонко направить и очень ненавязчиво дать совет. И самое главное, только атмосфера любви и взаимоуважения поможет пережить многие трудности подросткового возраста! Не скрывайте свои чувства, чаще говорите своим детям, как вы их любите, цените — даже таких колючих и ершистых!!! И еще, постарайтесь вспомнить себя в подростковом возрасте, так как от осинки не родятся апельсинки!!!», — советует Наташа родителям.

И она и ее супруг стараются уделять воспитанию мальчика так много сил и времени, насколько это возможно.

Больше материалов о сыне Наташи Королевой и Сергея Глушко вы можете найти здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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