«Как же ты быстро вырос»: Наташа Королева нежно поздравила сына с 17-летием

Иногда с почти взрослыми детьми бывает сложно. «Сын — подросток, каково родителям в этот непростой период времени!? Крепитесь и набирайтесь терпения!!! Поступайте мудро и сдержанно, не навязывайте свое мнение. Молодые люди должны сами принимать решения и делать свой выбор, а родители могут тонко направить и очень ненавязчиво дать совет. И самое главное, только атмосфера любви и взаимоуважения поможет пережить многие трудности подросткового возраста! Не скрывайте свои чувства, чаще говорите своим детям, как вы их любите, цените — даже таких колючих и ершистых!!! И еще, постарайтесь вспомнить себя в подростковом возрасте, так как от осинки не родятся апельсинки!!!», — советует Наташа родителям.

И она и ее супруг стараются уделять воспитанию мальчика так много сил и времени, насколько это возможно.