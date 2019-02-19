«Как же ты быстро вырос»: Наташа Королева нежно поздравила сына с 17-летием

Сегодня сын Наташи Королевой и Тарзана, Архип Сергеевич Глушко, празднует день рождения.
«Любовь всей моей жизни! Как же ты быстро вырос сыночек!!! С днем рождения!!! #сын #17 #деньрождения», — написала звездная мама под фотографией взрослого сына.
Иногда с почти взрослыми детьми бывает сложно. «Сын — подросток, каково родителям в этот непростой период времени!? Крепитесь и набирайтесь терпения!!! Поступайте мудро и сдержанно, не навязывайте свое мнение. Молодые люди должны сами принимать решения и делать свой выбор, а родители могут тонко направить и очень ненавязчиво дать совет. И самое главное, только атмосфера любви и взаимоуважения поможет пережить многие трудности подросткового возраста! Не скрывайте свои чувства, чаще говорите своим детям, как вы их любите, цените — даже таких колючих и ершистых!!! И еще, постарайтесь вспомнить себя в подростковом возрасте, так как от осинки не родятся апельсинки!!!», — советует Наташа родителям.
И она и ее супруг стараются уделять воспитанию мальчика так много сил и времени, насколько это возможно.
Больше материалов о сыне Наташи Королевой и Сергея Глушко вы можете найти здесь.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram