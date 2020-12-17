17 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/volkovihome/
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова опубликовала в Instagram фото с коллегами и друзьями по сериалу. «Вчера к нам с ночевкой приехали Стас Дужников, Юлия Куварзина и Анна Васильевна. Проболтали до 4 утра. Вот что значит давно не виделись. С кухни доносится вкуснейший аромат. Наверняка наша киномама готовит что-то. Пойду проверю. Георгий Дронов, тебя не хватает очень», — написала она.
Рената Литвинова, находящаяся на изоляции после заражения коронавирусом, наряжает елку и примеряет новогодние прически и наряды.
Сын Дениса Клявера, выросший его полной копией, вернулся из армии. Гордый отец заснял возмужавшего отпрыска.
Юлия Снигирь показала подписчикам полное нежности фото с сыном Федором.
Яна Рудковская опубликовала фото с сыном Арсением. «Маленький комочек счастья», — подписала снимок счастливая мать четверых сыновей.
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова показала редкое фото с мужем Евгением Козловым.
Анна Седокова, отметившая накануне 38-летие, разрыдалась после атаки хейтеров. Певица не сдержала эмоций, когда в комментариях затронули ее отношения с красавцем-мужем.
Вера Брежнева опубликовала коллаж, который сделали ее поклонники. На фото она лежит на шезлонге, возле которого стоит Леонид Брежнев.
Актриса Екатерина Волкова и телеведущий Дмитрий Шепелев показали фото из далекого советского детства.
Модель Елена Перминова поздравила с днем рождения миллиардера Александра Лебедева, от которого родила троих детей.
Регина Тодоренко улетела отдыхать с сыном Мишей. Она опубликовала фото с малышом из бизнес-класса самолета.
Ирина Хакамада показала, каких креативных снеговиков слепила ее особенная дочь Мария.
Фото видео: Instagram Ирины Хакамады, Регины Тодоренко, Елены Перминовой, Екатерины Волковой, Дмитрия Шепелева, Веры Брежневой, Анны Седоковой, Варвары Шмыковой, Яны Рудковской, Юлии Снигирь, Дениса Клявера, Ренаты Литвиновой, Екатерины Волковой
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