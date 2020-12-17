17 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова опубликовала в Instagram фото с коллегами и друзьями по сериалу. «Вчера к нам с ночевкой приехали Стас Дужников, Юлия Куварзина и Анна Васильевна. Проболтали до 4 утра. Вот что значит давно не виделись. С кухни доносится вкуснейший аромат. Наверняка наша киномама готовит что-то. Пойду проверю. Георгий Дронов, тебя не хватает очень», — написала она.

Рената Литвинова, находящаяся на изоляции после заражения коронавирусом, наряжает елку и примеряет новогодние прически и наряды.