17-18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Валерия отметила 53-й день рождения большим сольным концертом со звездными гостями. А ее муж Иосиф Пригожин трогательно поздравил ее, записав милое видео в Instagram.

«Я просто люблю тебя! С Днём рождения, моя любимая девочка. Я уверен, что мне просто повезло быть рядом с такой прекрасной женщиной, как Валерия. Я не боюсь и не стесняюсь говорить об этом во всеуслышание», – написал бизнесмен.