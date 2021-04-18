17-18 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @valeriya/Instagram
Певица Валерия отметила 53-й день рождения большим сольным концертом со звездными гостями. А ее муж Иосиф Пригожин трогательно поздравил ее, записав милое видео в Instagram.
«Я просто люблю тебя! С Днём рождения, моя любимая девочка. Я уверен, что мне просто повезло быть рядом с такой прекрасной женщиной, как Валерия. Я не боюсь и не стесняюсь говорить об этом во всеуслышание», – написал бизнесмен.
Ксения Бородина отправилась с супругом и друзьями на тематическую вечеринку. Для выхода в свет знаменитость выбрала яркий образ. И в целом, по ее сторис в Instagram казалось, что праздник прошел круто. Но, позднее стало известно, что не для всех. Курбан Омаров рассказал, что на него напали трое неизвестных.
Альбина Джанабаева порадовала поклонников первыми кадрами с новорожденной дочкой. На днях певица выписалась из больницы вместе с появившейся на свет малышкой, которая стала третьим ребенком, рожденным исполнительницей от Валерия Меладзе.
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Фото и видео: Instagram
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