16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Переставшая скрывать свой новый роман Екатерина Варнава показала «неприбранное» фото: «Антигламурный шик».
Алена Хмельницкая показала роскошный шпагат: «А это тоже утро мечты, но из разряда возможного))) Утром надо сделать что-то хорошее для себя».
Ольга Ушакова показала нестандартное фото с коляской: «Гуляем. Белла засыпает на раз-два таким способом».
Валерия порекомендовала заниматься спортом на улице:
Анастасия Стоцкая показала фото с подросшим сыном: «#1сентября».
Настасья Шубская показала фото с прогулки: «Идеальная коляска для погодок».
Оксана Воеводина показала нежное видео с сыном:
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🎶 That is Leon’s favourite song 🎶 Ylvis- The Fox (What does the fox say?) 🦊🦊🦊 Our trainer calls him “Leon-Champion” 🏆😁 And I’m the one who enjoys the process the most 😂😂😂 Для тех, кто не знал - это любимая песня Леона 🎶 Наш тренер зовёт его «Леон- Чемпион» 🏆👏, а я, похоже, наслаждаюсь процессом больше, чем мой ребёнок ! 😜😜😜
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Фото и видео: Instagram /@kativarnava /@alxmel /@ushakovao /@100tskaya /@nastyashubskaya /@rihanapetra /@valeriya /@keti_one_official /@buzova86 /@asmuskristina /@natali_star74 /@ninosha13
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