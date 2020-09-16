16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кети Топурия опубликовала новое фото на фоне слухов о ее беременности.

Ольга Бузова появилась на обложке журнала.

Кристина Асмус предстала в ярком образе: «Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! Хотя, нет, не спокойно... в некоторых местах ржала, как конь».

Певица Натали показала архивное фото: «Лето прошло.. Бабье прошло?.. Какое же лето нам осталось?... На фото. На сегодняшних фото - лето 1996».

Нино Нинидзе в Каппадокии поделилась мечтой: «... так просыпаться #всегда».