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16 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Екатерины Варнавы

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Переставшая скрывать свой новый роман Екатерина Варнава показала «неприбранное» фото: «Антигламурный шик».

Алена Хмельницкая показала роскошный шпагат: «А это тоже утро мечты, но из разряда возможного))) Утром надо сделать что-то хорошее для себя».

Ольга Ушакова показала нестандартное фото с коляской: «Гуляем. Белла засыпает на раз-два таким способом».

Валерия порекомендовала заниматься спортом на улице:

Анастасия Стоцкая показала фото с подросшим сыном: «#1сентября».

Настасья Шубская показала фото с прогулки: «Идеальная коляска для погодок».

Оксана Воеводина показала нежное видео с сыном:

Кети Топурия опубликовала новое фото на фоне слухов о ее беременности.

Ольга Бузова появилась на обложке журнала.

Кристина Асмус предстала в ярком образе: «Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! Хотя, нет, не спокойно... в некоторых местах ржала, как конь».

Певица Натали показала архивное фото: «Лето прошло.. Бабье прошло?.. Какое же лето нам осталось?... На фото. На сегодняшних фото - лето 1996».

Нино Нинидзе в Каппадокии поделилась мечтой: «... так просыпаться #всегда».

Фото и видео: Instagram /@kativarnava /@alxmel /@ushakovao /@100tskaya /@nastyashubskaya /@rihanapetra /@valeriya /@keti_one_official /@buzova86 /@asmuskristina /@natali_star74 /@ninosha13

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