16-17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
В минувшие выходные Марина Александрова вместе с мужем и детьми решила отправиться подальше от столичной суеты и выбрали для этого старинный русский город Плес. Актриса опубликовала несколько красочных и милых кадров с прогулки вдоль Волги и показала, как прекрасна зима за городом.
Полина Максимова предпочла для отдыха более спокойный вариант и всерьез увлеклась поэзией. Звезда прочитала одно из стихотворений на камеру и опубликовала готовый вариант в Сети, вызвав восхищение у подписчиков.
А для Марии Погребняк выходные стали вдохновением для преображения. Модель решила вернуться к платиновому блонду и поделилась первыми кадрами после окрашивания на своей странице в Instagram.
Кети Топурия поделилась первым за две недели селфи и восхитила фолловеров образом для нового выступления.
Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают радовать поклонников яркими фото и видео с Бали. пара уже несколько недель отдыхает на острове вместе с сыном Майклом. В субботу супруги решили забраться на скалу среди водопада и сделать романтический кадр поцелуя в опасном месте.
По возвращении с Мальдив Ксения Бородина и Ольга Бузова отправились к родным. Ксения провела вечер с дочками, а затем отправилась в салон красоты. Ольга ненадолго уехала в Санкт-Петербург, чтобы провести время с мамой. Новый снимок вызвал бурную реакцию в Сети — мама телеведущей выглядит невероятно молодо.
Анастасия Решетова и Наталья Рудова вернулась из путешествия по ОАЭ. Девушки сделали кадры при посадке в личный джет и показали повзрослевшего Ратмира.
В загородном доме Яны Рудковская творится настоящее волшебство — продюсер перевоплотилась в волшебницу, примерив мантию, и взяла на руку сову. Завораживающее видео из сада она опубликовала в Сети.
В субботу вечером Ксения Собчак решила попробовать сыграть на арфе, а Наталья Подольская восхитила совместным кадром с сестрой. Девушки настолько похожи, что вызвали восхищение у пользователей соцсетей.
К слову, недавно мы писали, как Тимати бросил вызов Моргенштерну украшениями с сотней бриллиантов: «Гучи дед». 37-летний рэпер опубликовал провокационные видео в Сети.
А какое фото вам понравилось больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: Instagram
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