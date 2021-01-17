16-17 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувшие выходные Марина Александрова вместе с мужем и детьми решила отправиться подальше от столичной суеты и выбрали для этого старинный русский город Плес. Актриса опубликовала несколько красочных и милых кадров с прогулки вдоль Волги и показала, как прекрасна зима за городом.

Полина Максимова предпочла для отдыха более спокойный вариант и всерьез увлеклась поэзией. Звезда прочитала одно из стихотворений на камеру и опубликовала готовый вариант в Сети, вызвав восхищение у подписчиков.

А для Марии Погребняк выходные стали вдохновением для преображения. Модель решила вернуться к платиновому блонду и поделилась первыми кадрами после окрашивания на своей странице в Instagram.

Кети Топурия поделилась первым за две недели селфи и восхитила фолловеров образом для нового выступления.