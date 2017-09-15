О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Костенко похвасталась шикарным букетом: «Пусть каждый будет наполнен счастьем! Даже те злюки, которые частенько пишут под фотографиями пакости». Надежда Сысоева в рамках флешмоба показала, как выглядели в 2005 году: «Такая я оторва была, ребят». А Софи Кальчева похвасталась стройной фигурой.

Певица МакSим поделилась бытовыми неприятностями: «Ну хоть кому-то нравится, что опять постель сломалась пополам P.S. Дети в доме скачут». А Нюша рассказала о конфликте с сестрой: «Когда сестра крадёт твой завтрак...». Анна Хилькевич поделилась нежной фотографией: «Пыталась научить дочу делать поцелуйчик, пока не очень получается. Ну, может пока и к лучшему)))) Ps: а ушки прокололи недавно)) зажили прям очень легко и быстро!»

Анастасия Заворотнюк случайно столкнулась с Юрием Башметом: «Где же встретиться артистам, как не в аэропорту?)) Юрий Башмет, гость международного фестиваля "Звезды на Байкале", который ежегодно организует в Иркутске настоящий сибиряк Денис Мацуев. Два музыкальных гения на одной сцене!» А Николай Басков и Ани Лорак — встретились на гастролях: «Доброе утро всем. А у нас невероятные впечатления с @anilorak от гастролей на Камчатке».