15-16 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @orbakaite_k/Instagram
Кристина Орбакайте трогательно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав совместное фото. «С Днем Рождения, любимый!» — подписала кадр певица. Бизнесмену и зятю Примадонны Михаилу Земцову исполнилось 44 года.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов позируют в семейном total образе. Модель совсем недавно снова стала мамой и уже практически вернулась в прежнюю форму.
Максим Галкин проводит воскресенье вместе с детьми Гарри и Лизой. Юморист обсуждает с наследниками рисунок березы, который они показали отцу, пока ждут обед. Трудно не отметить, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут умными и образованными. Артист признавался, что правильное воспитание — дело рук его супруги.
Ирина Безрукова проводит последний выходной перед рабочей неделей в компании книги и чашки кофе, расположившись в удобном кресле. «Воскресным и тем более зимним днем можно подольше понежиться в постели и даже включить себе какой-нибудь фильм», — подписала уютный кадр актриса.
Дима Билан, как и большая часть представителей российского шоу-бизнеса, отправился отдыхать на Мальдивские острова. Певец снял роскошную виллу и наслаждается умиротворением безлюдного места.
Джиган и Оксана Самойлова демонстрируют свои чувства на отдыхе в Колумбии. Семья отдыхает в компании своего близкого друга Тимати, который и снял на видео влюбленных супругов.
Лера Кудрявцева с супругом и дочерью отправляются в Москву после отдыха в Дубае. Ведущая была счастлива провести время в компании мужа Игоря Макарова и их дочери Маши.
Ефим Шифрин поделился архивным фото с покойной Людмилой Гурченко. Артист был близок с советской актрисой и любил проводить с ней время. На фото юморист позирует с подругой на одном из светских мероприятий.
Пелагея улетела отдыхать с дочерью Таисией, которую она родила от фигуриста Ивана Телегина. С экс-супругом артистка развелась в 2020 году. На снимке она позирует в голубом струящемся платье вместе с наследницей на фоне невероятного заката.
Кристина Асмус поделилась веселым видео с дочерью Анастасией. Актриса вместе с ребенком от Гарика Харламова отдыхает в Дубае.
Известный певец 90-х Шура прилетел в Екатеринбург. Артист отметил, что это его первый полет в новом году. Заботливые подписчики порекомендовали музыканту утепляться и носить шапку, так как в уральской столице стоят морозы.
Юля Савичева наслаждается играми с дочерью Анной. Девочка проживает с родителями певицы в Португалии, и из-за пандемии выпускница «Фабрики звезд» не виделась с наследницей полтора года. Теперь артистка не упускает возможности провести время вместе с семьей. «Боже мой, какое же счастье! Я в раю», — написала Савичева.
Тина Канделаки, в отличие от большинства звезд, не поехала в отпуск, а полностью посвятила себя работе в холодной Москве. Ведущая не устает радовать подписчиков стильными зимними образами. На этот раз звезда выбрала для выхода полностью черный образ, разбавив его ярко-розовым пальто.
Фото и видео: Instagram