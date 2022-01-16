15-16 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Орбакайте трогательно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав совместное фото. «С Днем Рождения, любимый!» — подписала кадр певица. Бизнесмену и зятю Примадонны Михаилу Земцову исполнилось 44 года.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов позируют в семейном total образе. Модель совсем недавно снова стала мамой и уже практически вернулась в прежнюю форму.

Максим Галкин проводит воскресенье вместе с детьми Гарри и Лизой. Юморист обсуждает с наследниками рисунок березы, который они показали отцу, пока ждут обед. Трудно не отметить, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут умными и образованными. Артист признавался, что правильное воспитание — дело рук его супруги.