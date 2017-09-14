Максим Фадеев сменил имидж и помолодел, Леди Гага попала в больницу — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Фадеев сбрил бороду: «Может волосы отрастить? А?», — вопрошает он на своей странице в Сети. Любовь Толкалина в очередной раз напугала своим внешним видом: «"Аннушка, это наша Аннушка! С Садовой! Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла, да литровку-то о вертушку и разбей! Всю юбку изгадила... Уж она ругалась, ругалась! А он-то, бедный, стало быть, поскользнулся да и поехал на рельсы..." следующие спектакли "Мастер и Маргарита" будут с приключениями. 29 сентября - Вильнюс. 30 сентября - Лондон Logan hall. Сюрприз ждет и зрителей и меня тоже, потому что в этот раз мне доверили сыграть Геллу!!!»

Юлия Ковальчук и Кристина Асмус в рамках флешмоба показали, как выглядели в 2005 году. Любовь Успенская сделала комплимент Полине Гагариной: «Где еще можно встретиться коллегам? Ну конечно в гримерке, с прекрасной @gagara1987, Поля, то розовое платье тебе к лицу, неотразимая».

Анна Семенович продемонстрировала дерзкий образ и бесконечные ноги: «Мой внутренний свет всегда движет мною, заставляет идти вперёд и никогда не сдаваться, даже когда очень тяжело и я с головой ныряю в новые приключения , наслаждаясь волнительным электричеством внутри меня».

Анфиса Чехова волнуется о сыне погибшей подруги: «Этот пост о Дане, Стеллином @stella9s сыне. Каждый день я получаю в директ много ваших посланий с предложением оформить опекунство или усыновить его. Спасибо вам большое за доброту и готовность позаботиться о мальчике. Но! Официально, после смерти Стеллы опекунство над Даней достается Стеллиным маме и папе. Оспорить это опекунство, достаточно сложно, нужно доказать, что к ребенку плохо относятся и не могут о нём заботиться. Надо сказать, что бабушка и дедушка Дани молодые, дееспособные и совсем не готовы от Дани отказываться. У Стеллы с мамой были очень непростые отношения, но тем не менее, при жизни, Стелла не успела оформить опекунство на кого-то другого. И, хочется надеяться, как это зачастую бывает, у внуков с бабушками складываются отношения лучше, чем у бабушек с их собственными детьми! Еще у Дани есть дедушка, он живет в Америке, и, вроде, хочет разделить с бабушкой опекунство, брать Даню к себе на каникулы. Так что, пока точно никакой детский дом мальчику не грозит, как все, кто мне пишет, боятся. У него официально есть бабушка и дедушка. Органы опеки будут следить за тем в каких условиях мальчик живёт и достаточно ли хорошо о нём заботятся. Моя бдительная @katyagordon проследит что бы ничего не ускользнуло от органов опеки. И, конечно, мы, подруги Стеллы, будем помогать Дане, насколько это возможно и насколько бабушка позволит».

Леди Гага отменила концерт в Рио из-за сильных болей, сейчас певица восстанавливается в больнице.

Анна Седокова показала свою тренировку: