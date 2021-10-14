14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
Ведущая Ксения Бородина поделилась новым фото с роскошным букетом: «Дарите девушкам цветы. Это всегда так красиво и очень приятно».
Марина Юдашкина поздравила мужа и кутюрье Валентина Юдашкина с днем рождения. Дизайнеру исполнилось 58 лет.
Ведущая Тина Канделаки выгуливает яркий осенний аутфит — голубой плащ звезда дополнила желтыми туфлями и рубашкой.
Регина Тодоренко делится видео с очередных съемок.
Супруг Анны Седоковой Янис Тимма позирует вместе с ее сыном. Семья отдыхает в Майами.
Актриса Кристина Асмус поделилась ярким селфи в романтичном образе.
Наталья Рудова встретилась с сыном Анастасии Решетовой и Тимати Ратмиром: «Это парень всегда на коне! И всегда такой умный, красивый, и такое солнышко. Наконец-то вчера увиделись».
Певица Глюкоза добавила несколько фото с отдыха в Испании и попросила подписчиков выбрать лучшее.
Нонна Гришаева находится на карантине и не теряет времени зря. Актриса решила приобрести лимфодренажный аппарат.
Светлана Бондарчук не забывает о важности тренировок и вдохновляет подписчиков на занятия спортом.
Тимур Родригез, как сам признается, побил рекорд рэпера Эминема по скороговорению.
Лайма Вайкуле поделилась архивным снимком с другом и коллегой Валерием Леонтьевым. Сегодня артиста выписали из больницы.
Юлианна Караулова порадовала фолловеров откровенным снимком.
Фото и видео: Instagram