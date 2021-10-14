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14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Бородина

Фото: @borodylia/Instagram

Ведущая Ксения Бородина поделилась новым фото с роскошным букетом: «Дарите девушкам цветы. Это всегда так красиво и очень приятно».

Марина Юдашкина поздравила мужа и кутюрье Валентина Юдашкина с днем рождения. Дизайнеру исполнилось 58 лет.

Ведущая Тина Канделаки выгуливает яркий осенний аутфит — голубой плащ звезда дополнила желтыми туфлями и рубашкой.

Регина Тодоренко делится видео с очередных съемок.

Регина Тодоренко

Супруг Анны Седоковой Янис Тимма позирует вместе с ее сыном. Семья отдыхает в Майами.

Актриса Кристина Асмус поделилась ярким селфи в романтичном образе.

Наталья Рудова встретилась с сыном Анастасии Решетовой и Тимати Ратмиром: «Это парень всегда на коне! И всегда такой умный, красивый, и такое солнышко. Наконец-то вчера увиделись».

Певица Глюкоза добавила несколько фото с отдыха в Испании и попросила подписчиков выбрать лучшее.

Глюкоза

Нонна Гришаева находится на карантине и не теряет времени зря. Актриса решила приобрести лимфодренажный аппарат.

Светлана Бондарчук не забывает о важности тренировок и вдохновляет подписчиков на занятия спортом.

Тимур Родригез, как сам признается, побил рекорд рэпера Эминема по скороговорению.

Тимур Родригез

Лайма Вайкуле поделилась архивным снимком с другом и коллегой Валерием Леонтьевым. Сегодня артиста выписали из больницы.

Юлианна Караулова порадовала фолловеров откровенным снимком.

Фото и видео: Instagram