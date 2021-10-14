14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ведущая Ксения Бородина поделилась новым фото с роскошным букетом: «Дарите девушкам цветы. Это всегда так красиво и очень приятно».

Марина Юдашкина поздравила мужа и кутюрье Валентина Юдашкина с днем рождения. Дизайнеру исполнилось 58 лет.

Ведущая Тина Канделаки выгуливает яркий осенний аутфит — голубой плащ звезда дополнила желтыми туфлями и рубашкой.

Регина Тодоренко делится видео с очередных съемок.