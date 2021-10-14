Народного артиста Валерия Леонтьева выписали из больницы

Анализы Леонтьева оказались в порядке, а КТ не выявило признаков пневмонии. Медики приняли решение позволить артисту долечиваться в домашней обстановке.

Напомним, что 11 октября появилась информация о госпитализации Валерия Леонтьева. Артист несколько дней лечился самостоятельно, но это не дало результатов. Концертный директор певца Борис Чигирев опровергал информацию о его нахождении в клинике.