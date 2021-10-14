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Народного артиста Валерия Леонтьева выписали из больницы
11 октября народного артиста России 72-летнего Валерия Леонтьева госпитализировали в одну из столичных клиник с жалобами на слабость и кашель. У певца подтвердился коронавирус.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Как сообщает Telegram-канал Mash музыканта выписали из больницы, так как лечение показало положительную динамику.
Валерий Леонтьев на «Новой волне»
Анализы Леонтьева оказались в порядке, а КТ не выявило признаков пневмонии. Медики приняли решение позволить артисту долечиваться в домашней обстановке.
Напомним, что 11 октября появилась информация о госпитализации Валерия Леонтьева. Артист несколько дней лечился самостоятельно, но это не дало результатов. Концертный директор певца Борис Чигирев опровергал информацию о его нахождении в клинике.
Фото и видео: Global Look Press