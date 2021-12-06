14-летнюю Кристину Асмус в парике сравнили с героиней Натали Портман из фильма «Леон»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Кристина Асмус рассказала подписчикам историю дружбы, которая случилась с ней в школе. Актриса рассказала, что после спортивной гимнастики она занималась танцами. И на занятиях по хореографии она познакомилась с девочкой, с которой очень хотела дружить, — та казалась Кристине невероятно красивой и крутой.
И однажды, чтобы убедить новую подругу Люсю не дружить с другими девочками, Кристина придумала, что умеет гадать на картах. И нагадала приятельнице беды, если будет общаться с другими девочками.
Трогательный пост Кристина Асмус сопроводила фотографией, на которой она запечатлена 14-летней девочкой. Причем узнать в девчушке в черном парике и костюме египтянки нынешнюю звезду очень трудно.
Подписчики в комментариях отметили, что на фото Кристина напоминает героиню Натали Портман из фильма Леон. Кинодевочка носила такое же темное каре и весь фильм обнималась с фикусом в горшке.
И сотни поклонников Асмус сошлись во мнении, что их любимица — красотка в любом возрасте и в любом образе.
Кристина Асмус — одна из самых провокационных звезд отечественного кино. В 2019 году состоялась премьера фильма Клима Шипенко «Текст», в котором Кристина исполнила главную женскую роль. Причем в некоторых кадрах она появлялась обнаженной. Долгое время Асмус и ее тогда еще мужу Гарику Харламову приходилось отбиваться от нападок хейтеров, обвинявших актрису в непристойном поведении. Впрочем, Кристина спокойно относится к подобной критике, и кажется, что она играет на руку актрисе. В личном блоге Кристина часто публикует фото и видео, как говорится, на грани...
Фото и видео: Instagram