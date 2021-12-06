14-летнюю Кристину Асмус в парике сравнили с героиней Натали Портман из фильма «Леон»

И однажды, чтобы убедить новую подругу Люсю не дружить с другими девочками, Кристина придумала, что умеет гадать на картах. И нагадала приятельнице беды, если будет общаться с другими девочками.

Трогательный пост Кристина Асмус сопроводила фотографией, на которой она запечатлена 14-летней девочкой. Причем узнать в девчушке в черном парике и костюме египтянки нынешнюю звезду очень трудно.