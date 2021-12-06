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14-летнюю Кристину Асмус в парике сравнили с героиней Натали Портман из фильма «Леон»

Звезда фильма «Текст» поделилась трогательной историей из школьного детства. Подробный рассказ, опубликованный в Instagram, актриса проиллюстрировала фотографией из семейного альбома. В девочке на снимке с трудом можно нынешнюю звезду.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус

Фото: www.instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус рассказала подписчикам историю дружбы, которая случилась с ней в школе. Актриса рассказала, что после спортивной гимнастики она занималась танцами. И на занятиях по хореографии она познакомилась с девочкой, с которой очень хотела дружить, — та казалась Кристине невероятно красивой и крутой.

И однажды, чтобы убедить новую подругу Люсю не дружить с другими девочками, Кристина придумала, что умеет гадать на картах. И нагадала приятельнице беды, если будет общаться с другими девочками.

Трогательный пост Кристина Асмус сопроводила фотографией, на которой она запечатлена 14-летней девочкой. Причем узнать в девчушке в черном парике и костюме египтянки нынешнюю звезду очень трудно.

Подписчики в комментариях отметили, что на фото Кристина напоминает героиню Натали Портман из фильма Леон. Кинодевочка носила такое же темное каре и весь фильм обнималась с фикусом в горшке.

И сотни поклонников Асмус сошлись во мнении, что их любимица — красотка в любом возрасте и в любом образе.

Кристина Асмус — одна из самых провокационных звезд отечественного кино. В 2019 году состоялась премьера фильма Клима Шипенко «Текст», в котором Кристина исполнила главную женскую роль. Причем в некоторых кадрах она появлялась обнаженной. Долгое время Асмус и ее тогда еще мужу Гарику Харламову приходилось отбиваться от нападок хейтеров, обвинявших актрису в непристойном поведении. Впрочем, Кристина спокойно относится к подобной критике, и кажется, что она играет на руку актрисе. В личном блоге Кристина часто публикует фото и видео, как говорится, на грани...

Фото и видео: Instagram

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