Яркие худи и унты: Анастасия Волочкова показала забавный танец с красавицей-дочкой
Фото: Instagram Ариадны Волочковой
У Анастасии Волочковой есть 14-летняя дочь Ариадна от Игоря Вдовина. Балерина не скрывает того, что дочь живет не с ней, однако всегда с удовольствием рассказывает подписчикам о приездах наследницы: «Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши😊 Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой.😊🌺 Я очень радуюсь невероятным успехам и победам доченьки. Так приятно знать о ее целях, о ее профессионализме, упорстве, стремлении быть самостоятельной, самостоятельно продвигаться, совершать добро, заниматься благотворительностью и оставаться добропорядочным человеком. Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Хотя, мы это делали всегда. Но она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам!».
Кроме того, Волочкова показала фрагмент забавных танцев с дочкой на лужайке возле дома — мать и дочь порадовали публику ярким фэмили-луком в oversize худи и любимых балериной унтах.
«Я очень ею горжусь. И дорожу ее отношением ко мне. 🙏 У нас ведь очень большая сила по материнской линии моей бабушки, мамы, меня и Ариадны. 🙏 Отношения в каждой семье могут складываться по-разному... Но неизменной остаётся только Любовь!❤️ И это очень объединяющее качество.👍 Я счастлива, что у нас невероятная гармония в этих отношениях! Как же быстро она стала взрослой!😊🌺», — написала в блоге Анастасия.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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