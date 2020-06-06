Яркие худи и унты: Анастасия Волочкова показала забавный танец с красавицей-дочкой

У Анастасии Волочковой есть 14-летняя дочь Ариадна от Игоря Вдовина. Балерина не скрывает того, что дочь живет не с ней, однако всегда с удовольствием рассказывает подписчикам о приездах наследницы: «Этот дождливый день был согрет приездом моей любимой Ариши😊 Несмотря на то, что ей удобнее жить сейчас в городе, она всегда радует меня своим вниманием и приездами домой.😊🌺 Я очень радуюсь невероятным успехам и победам доченьки. Так приятно знать о ее целях, о ее профессионализме, упорстве, стремлении быть самостоятельной, самостоятельно продвигаться, совершать добро, заниматься благотворительностью и оставаться добропорядочным человеком. Ещё с первых ее шагов я понимала, что для развития доченьки, для отношений мамы и дочки не обязательно проводить вместе 24 часа в сутки. Хотя, мы это делали всегда. Но она стала такой взрослой! Умной и развитой не по годам!».