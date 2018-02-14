О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Собчак встретила День святого Валентина в воздухе: «Как-то так отмечаем День всех влюбленных. В Россию!» Анна Хилькевич поделилась озорной фотографией с мужем: «Это будет моя самая брутальная фотка ко Дню всех влюбленных». Ирина Дубцова продолжает интриговать после фотографий с горячим мужчиной :

Екатерина Волкова поделилась радостью: «Первая Масленица, к которой Лиза приготовилась сама «от» и «до», а я только помогала. У Лизки блины получились ну очень вкусные! Первый блин не комом». Валдис Пельш поделился приятной новостью: «Всех с новым сезоном КВН! Поехали». Ирина Хакамада отправилась на рыбалку. Анна Семенович удивила нарядом для концерта в Кремле: «Спасибо, любимые, всем, кто был с нами в Кремле на главном концерте, полном любви».

Владимир Пресняков поделился весьма личным кадром: «Любовь!!!». Оксана Фандера поделилась нежной фотографией. Наталья Штурм похвасталась подарками и предположила, что напишут хейтеры: «Ой, смотрите, радуется баба-Ната!! Какой-то мужик поздравил, наверно, дворник, ах-ах, да не-е-е, это она сама себе купила; да я сама видела, как она покупала!; во что она опять не так одета??; что с глазами; что с волосами, что с ногтями?.... #праздниккаждыйдень».

«Узнаете? Это я, Оля Кабо, на третьем курсе ВГИКа (1987 год) в роли гусара в водевиле "Майор Кравашон"! Прекрасное время — студенчество! Было о чем мечтать, теперь — есть о чем вспомнить...», — прокомментировала старый снимок Ольга Кабо. Наталья Сенчукова тоже ностальгирует: «Мой первый концерт! 14 февраля 1991 года. Концертный зал в Олимпийской деревне».

Сестры Михалковы поздравили маму: «Самая красивая , самая заботливая, с большим сердцем — наша мама! Будь здорова ещё много-много лет! Мы тебя любим! С днём рождения, наша "валентинка"».

«Не забывайте посещать бассейны... плавание — прекрасный вид спорта и для детей, и для взрослых. Заботьтесь о себе», — пожелала Ангелина Волк.