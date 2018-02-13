Сегодня, в День всех влюбленных, Ирине Дубцовой исполнилось 36 лет. И сегодня же она решила поделиться с фолловерами загадочными снимками с мужчиной.

Ирина Дубцова отмечает сразу два праздника — свой день рождения и День святого Валентина. По такому случаю певица выложила сразу несколько снимков — не только себя любимой, но и селфи с предполагаемым новым возлюбленным.

«#мыстализависимы», — написала под одним из фото Ирина. На кадре видно, как мужчина нежно обнимает ее за плечи, но его лицо полускрыто.

Calore sulla mia pelle ... 🔥💚

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

Фолловеры знаменитости принялись гадать, кто же покорил ее сердце. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что Дубцова влюблена в иностранца, а кто-то предположил, что на снимках запечатлен известный танцор и продюсер Мигель. А вы как считаете, действительно ли у Ирины Дубцовой новый роман?

Фото: Instagram