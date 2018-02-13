Ирина Дубцова заинтриговала поклонников романтичными снимками с сексуальным незнакомцем
Фото из Instagram Ирины Дубцовой
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Сегодня, в День всех влюбленных, Ирине Дубцовой исполнилось 36 лет. И сегодня же она решила поделиться с фолловерами загадочными снимками с мужчиной.
Ирина Дубцова отмечает сразу два праздника — свой день рождения и День святого Валентина. По такому случаю певица выложила сразу несколько снимков — не только себя любимой, но и селфи с предполагаемым новым возлюбленным.
«#мыстализависимы», — написала под одним из фото Ирина. На кадре видно, как мужчина нежно обнимает ее за плечи, но его лицо полускрыто.
Фолловеры знаменитости принялись гадать, кто же покорил ее сердце. Большинство интернет-пользователей сошлись во мнении, что Дубцова влюблена в иностранца, а кто-то предположил, что на снимках запечатлен известный танцор и продюсер Мигель. А вы как считаете, действительно ли у Ирины Дубцовой новый роман?