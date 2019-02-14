14 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Михалкова поздравила с днем рождения маму, опубликовав архивное семейное фото: «Мама! Нет другого дня в году... более подходящего для твоего дня рождения! День любви! Это ты — чистая любовь! Будь здорова! Ну и терпения побольше со всеми нами, такими "простыми" и "легкими"! Я тебя люблю».

Стас Пьеха с нежностью обратился к Ирине Дубцовой: «Ирочек, с днем рождения, дарлинг! Много спокойствия, приятностей и правильных слов на душещипательные мелодии».

Глафира Тарханова рассказала, как странно начался ее день: