14 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

В минувший четверг, 14 февраля, звезды охотно делились личными фотографиями — с бойфрендами, мужьями, женами, семьями — в Instagram. Но помимо праздничных нимков были и другие, не менее любопытные.
Так, Дмитрий Маликов нежно поздравил жену Елену: «Самые прекрасные женщины рождаются в такие замечательные дни! С днем рожденья, любимая!»
Надежда Михалкова поздравила с днем рождения маму, опубликовав архивное семейное фото: «Мама! Нет другого дня в году... более подходящего для твоего дня рождения! День любви! Это ты — чистая любовь! Будь здорова! Ну и терпения побольше со всеми нами, такими "простыми" и "легкими"! Я тебя люблю».
Стас Пьеха с нежностью обратился к Ирине Дубцовой: «Ирочек, с днем рождения, дарлинг! Много спокойствия, приятностей и правильных слов на душещипательные мелодии».
Глафира Тарханова рассказала, как странно начался ее день:
Роза Сябитова показала семейное фото с взрослыми детьми: «Кто влюблен прямо сейчас? Кто мечтает влюбиться? Поздравляю всех с днем Валентина и хочу пожелать всем влюбленным свить свое гнездо, а тем, кто еще одинок найти свою половинку».
Светлана Бондарчук показала архивное фото с сыном: «В надежных руках».
Настасья Самбурская показала фото с подругами после детокса в клинике: «Спасибо вам за наш Релакс, мы к вам вернемся».
Анна Нетребко поделилась рецепом: «Самый сексуальный десерт в День Святого Валентина! Бананы, жареные на сливочном масле с добавлением меда, корицы сбитого творожка или ванильного мороженого при подаче! И не забудьте жареные грецкие орехи! И пусть ваша жизнь будет сладкой и ... горячей».
Алана Мамаева поддержала мужа:
Эвелина Бледанс поддержала женщин, которых мужчины держат в непонятном статусе:
Леди Гага похвасталась татуировками. А Мадонна показала своих жизнерадостных приемных детей:
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram