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Вера Брежнева, Юлия Высоцкая, Татьяна Навка и другие звезды поделились нежными фотографиями в День святого Валентина

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Веры Брежневой

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Сегодня, 14 февраля, звезды поздравляли любимых и делились нежными фотографиями.

«Люди, любите друг друга», — написала под нежной фотографией с супругом Вера Брежнева.

«Хороший день, и не важно какое число, какого месяца, какого года...», — написала Юлия Высоцкая под фото с Андреем Кончаловским.

«Цените. Любите. Дышите!!!», — пожелала Татьяна Навка под фото с мужем.

Александр Буйнов посвятил жене весьма откровенный пост: «Тридцать три года на одной кровати...,с Днем влюбленных! Не ну не все гладко было, и взлеты и падения, но всегда помогала любовь! Аленка, трогательная моя (обожаю ее трогать)! Всем целоваться сегодня много, вкусно, желательно мужчинам с женщинами! P.S. Кто-то возразит, мол, главное — это духовность, высокие отношения, как у Ленина с Крупской..., но когда кончаются тактильные ощущения любовь умирает, да и руки-то куда девать?! Обнимайтесь».

«Влюбленные, любите любовно любовь, как любовь любит любимых. Как я люблю любимую влюбленной любовью, так и любители любовной любви любят влюбленных в любовь. Всем любовь. Всех с днем», — написал Павел Воля под нежной фотографией с Ляйсан Утяшевой.

Сергей Жуков посвятил пост своей семье: «С любимыми не расставайтесь... Пусть в каждой семье сегодня царит любовь и счастье! Возможно, этот пост должен быть посвящен только тебе, мое счастье. Ведь если бы не ты, у меня не было бы той волшебной семьи, которая делает меня самым счастливым человеком на всей земле!!! Я люблю вас, мои родные и любимые».

Василиса Володина поделилась тоже красивой фотографией:

«С днем Валентина дорогие друзья, любите и будьте любимы. Я был бы счастлив сегодня находиться дома с моими двумя валентинками, но увы я не дома, нужно начинать репетиции в Ковент Гарден. Всем любви и исполнения всех желаний», — посетовал Юсиф Эйвазов.

Отдельно от любимого отмечаа праздник и Регина Тодоренко: «Когда День Всех Влюбленных празднуешь без мужа, потому что он заболел и контакт с ним строго запрещен. Я все равно люблю тебя и мне тут в очень вкусно, но тебя, конечно, не хватает! Всех с Днем Влюблённых! Будьте здоровы, любите друг друга»

Алена Шишкова и Ольга Куриленко похвастались шикарными букетами. Юлия Снигирь поделилась фотографией с нежным цветком: «Открытка ко Дню влюбленных. С праздником».

Забавную фотооткрытку показал и Максим Галкин, зпечатлев в кадре свою дочь Лизу с сердечком: «С днем всех влюбленных!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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