Вера Брежнева, Юлия Высоцкая, Татьяна Навка и другие звезды поделились нежными фотографиями в День святого Валентина

«Влюбленные, любите любовно любовь, как любовь любит любимых. Как я люблю любимую влюбленной любовью, так и любители любовной любви любят влюбленных в любовь. Всем любовь. Всех с днем», — написал Павел Воля под нежной фотографией с Ляйсан Утяшевой.

Сергей Жуков посвятил пост своей семье: «С любимыми не расставайтесь... Пусть в каждой семье сегодня царит любовь и счастье! Возможно, этот пост должен быть посвящен только тебе, мое счастье. Ведь если бы не ты, у меня не было бы той волшебной семьи, которая делает меня самым счастливым человеком на всей земле!!! Я люблю вас, мои родные и любимые».

Василиса Володина поделилась тоже красивой фотографией: