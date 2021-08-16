14 — 15 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

А вот Влад Топалов, напротив, должен был отпустить супругу Регину Тодоренко в рабочую командировку на Камчатку, но отправился в командировку вместе с ней. Звездные супруги взяли с собой и сына Майкла. Пара уже успела позаниматься дайвингом и порыбачить в океане.

Модель Лена Перминова с детьми отдохнула на море, и там же отпраздновала исполнение 3-х месяцев ее младшему сыну Саше. В честь этого события супруга Александра Лебедева поделилась кадром с поросшим малышом. В море провела уик-энд и Сальма Хайек. При этом компанию ей составили не только супруг Франсуа-Анри Пино и друзья, но и его сын от первого брака с Линдой Евангелистой, который, судя по фото, поддерживает с ней дружеские отношения.

Лариса Долина только отправилась на море в компании внучки и дочери. Семья выбрала автопутешествие. Певица уточнила, что отдых не продлится долго: 20 августа она должна участвовать в фестивале «Новая Волна».

Разведенной телеведущей Ксени Бородиной семью временно заменяют подруги. После серии шумных девичников экс-супруга Курбана Омарова в компании коллеги Ольги Орловой и дочерей сходила на матч «Локомотива». Уж не намечается ли у звезды роман с кем-то из игроков?

Семейные выходные выдались и у Моргенштерна. Вместе с невестой он посетил свадьбу друзей. А вот Стася Милославская и Александр Петров планировали поужинать дома, но, судя по кадрам из сторис актрисы, ужин не задался.

А певица Кети Топурия с супругом Львом Деньговым улетела отдыхать в Канны. Артистка поделилась редким фото с супругом, сделанным на Лазурном побережье.

Молодые родители Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе проводят август в Москве. Певица поделилась кадрами с их младшим сыном, который, похоже, увлекся ваянием изделий из глины.