13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иосиф Пригожин показал, как проводит свободное время с Валерией. По словам продюсера, его супруга — настоящая чемпионка мира по игре в скраббл.

Невестка Валерии Лиана Шульгина отмечает 23-летие. Супруг Арсений Шульгин преподнес любимой в подарок милый тортик с изображением самой Лианы, с дочкой Селин на руках.

Виктория Боня блеснула в дерзком и эффектном образе — она примерила джинсовое платье собственного бренда и грубые черные ботинки.

Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах и готовиться к возвращению домой. В Instagram она опубликовала забавное видео, как попыталась сделать стильное фото в лежаке, но не удержалась и рухнула в воду.