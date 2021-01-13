13 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Иосиф Пригожин показал, как проводит свободное время с Валерией. По словам продюсера, его супруга — настоящая чемпионка мира по игре в скраббл.
Невестка Валерии Лиана Шульгина отмечает 23-летие. Супруг Арсений Шульгин преподнес любимой в подарок милый тортик с изображением самой Лианы, с дочкой Селин на руках.
Виктория Боня блеснула в дерзком и эффектном образе — она примерила джинсовое платье собственного бренда и грубые черные ботинки.
Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах и готовиться к возвращению домой. В Instagram она опубликовала забавное видео, как попыталась сделать стильное фото в лежаке, но не удержалась и рухнула в воду.
Ксения Бородина рассказала, как ее дети пережили перелет в Москву, и осудила родителей, которые не следят за детьми в самолете:
«Мы должны объяснять, что в общественном месте, помимо твоих хотелок, существуют ещё желания и права окружающих. Никто не должен страдать, нервничать или испытывать дискомфорт, потому что родитель не может справится с поведением своего ребёнка. Никто не должен терпеть чью-то невоспитанность. Вседозволенность ещё никого не привела к успеху».
Ирина Дубцова еще отдыхает и наслаждается заслуженными каникулами. По примеру свои звездных коллег, она тоже отправилась на Мальдивы.
Сергей Лазарев же готовится к новому шоу и рассмешил свих поклонников горячим танцем с пальмой на голове.
Оксана Самойлова устроила стильную семейную фотосессию на отдыхе в эффектном красном платье вместе с мужем и всеми детьми. По ее словам, самое трудное было уговорить Джигана прервать свой отдых и уйти с пляжа.
А Ида Галич не последовала примеру коллег, и вместо Мальдив и Дубая отправилась в Абхазию.
Регина Тодоренко поделилась с поклонниками нежным и романтичным фото со своим мужем Владом Топаловым. Пара отлично проводит время на Бали.
Там же отдыхает Рита Дакота, которой удалось отлично расслабиться — настолько, что работать ей категорически не хочется.
Теплым фото с мужем поделилась и Юлия Савичева, которая рассуждает о мужской бороде:
«Борода, как и прическа, штука строго, так сказать, индивидуальная. Ну мне так кажется. Есть мужчины, которым очень идет борода, есть те, которым совершенно не идет, даже без поправки на моду. Единственное, что мне точно не нравится - это усы! Муж как-то побрился и оставил усы, ходил и троллил меня весь вечер, говорил, что только так теперь он и будет ходить, что чувствует себя сексуальнее».
Фото и видео: Instagram Иосифа Пригожина, Лианы Шульгиной, Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Регины Тодоренко, Сергея Лазарева, Виктории Бони, Оксаны Самойловой, Юлии Савичевой, Ирины Дубцовой, Иды Галич, Риты Дакоты
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!