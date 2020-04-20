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В Сети обсуждают красавицу-дочь Юлии Началовой: «Какая Верочка взрослая стала»

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Юлия Началова с дочерью, архивное фото

Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress

Мама Юлии Началовой показала новые фото 13-летней Веры Алдониной.

Фотографии подросшей внучки, которыми поделилась в своем блоге Таисия Началова — мама скоропостижно скончавшейся певицы Юлии Началовой — растрогали Сеть.

«Какие чудесные фотографии», «Какая Верочка взрослая стала», «Красивая девочка, такая юная, нежная, становится похожа на свою мамочку», «Верочка действительно очень похожа на маму становится, глаза мамины», «Красавица, вся в маму и бабушку», «На папу похожа, и на маму», «Какой прекрасный облик», «Такая девочка светлая», «Очень нежная, утонченная девочка!!! Девушка будет прелестной», «Именно такой я представляла себе Наташу Ростову», «Тургеневская девушка», «Безумно красивая от природы девушка», «Только картину писать с такой красоты», «Русская красавица», — пишут поклонники певицы в комментариях.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет из-за осложнений, вызванных хроническим заболеванием, ее не стало 16 марта 2019 года. После ее кончины семья решила, что Вера будет жить с родителями певицы, с которыми она росла. Отец — Евгений Алдонин — поддерживает дочку и продолжает заботиться о ней.

Фото и видео: Instagram, Globallookpress

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