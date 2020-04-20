В Сети обсуждают красавицу-дочь Юлии Началовой: «Какая Верочка взрослая стала»

«Какие чудесные фотографии», «Какая Верочка взрослая стала», «Красивая девочка, такая юная, нежная, становится похожа на свою мамочку», «Верочка действительно очень похожа на маму становится, глаза мамины», «Красавица, вся в маму и бабушку», «На папу похожа, и на маму», «Какой прекрасный облик», «Такая девочка светлая», «Очень нежная, утонченная девочка!!! Девушка будет прелестной», «Именно такой я представляла себе Наташу Ростову», «Тургеневская девушка», «Безумно красивая от природы девушка», «Только картину писать с такой красоты», «Русская красавица», — пишут поклонники певицы в комментариях.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет из-за осложнений, вызванных хроническим заболеванием, ее не стало 16 марта 2019 года. После ее кончины семья решила, что Вера будет жить с родителями певицы, с которыми она росла. Отец — Евгений Алдонин — поддерживает дочку и продолжает заботиться о ней.