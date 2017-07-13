13 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Николай Басков сделал фото с «самой прекрасной няней на свете». Инна Маликова похвасталась идеальной фигурой на одном из пляжей Адлера. Наталья Штурм эпатирует публику фотографиями на шкуре тигра. Катя Гордон опубликовала «неприличное» видео:
Алсу, напротив, делится благопристойными фото на закате: «Скучала по российским дизайнерам». Роза Сябитова показала фото с таинственным незнакомцем.
Екатерина Волкова переживает очередной ремонт, поэтому вынуждена питаться готовой пищей, сегодня — в машине. Ксения Бородина тоже переехала и занимается обустройством кухни. Полина Гагарина показала, что помогло ей похудеть:
Катя Лель показала очередной комплекс упражнений:
Любовь Толкалина показала, как ее лицо выглядит без косметики после процедур:
Дима Билан рассказал, какие эмоции вызывают у него поезда: «Поезд всегда напоминает о каких-то переменах, вспоминаю те времена, когда мне было 16 лет... Я ехал в Москву и думал, что же меня там ждет?! Как видите, ждало многое...)))) Сейчас возникает то же самое чувство, а впереди....»
Фото: instagram.com