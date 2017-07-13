Рецепты стройной фигуры, побочные эффекты ремонта, неожиданные селфи — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Николай Басков сделал фото с «самой прекрасной няней на свете». Инна Маликова похвасталась идеальной фигурой на одном из пляжей Адлера. Наталья Штурм эпатирует публику фотографиями на шкуре тигра. Катя Гордон опубликовала «неприличное» видео:

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Июл 13 2017 в 8:33 PDT

Алсу, напротив, делится благопристойными фото на закате: «Скучала по российским дизайнерам». Роза Сябитова показала фото с таинственным незнакомцем. Екатерина Волкова переживает очередной ремонт, поэтому вынуждена питаться готовой пищей, сегодня — в машине. Ксения Бородина тоже переехала и занимается обустройством кухни. Полина Гагарина показала, что помогло ей похудеть:

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Июл 13 2017 в 5:27 PDT

Катя Лель показала очередной комплекс упражнений:

Публикация от Katya Lel- Singer (@katyalel777) Июл 13 2017 в 10:27 PDT

Любовь Толкалина показала, как ее лицо выглядит без косметики после процедур:

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июл 12 2017 в 10:39 PDT