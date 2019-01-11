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11 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дмитрия Шепелева

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Певица Жасмин поделилась удачной фотографией с Татьяной Навкой — в ответ на неудачное фото, которое опубликовала Любовь Успенская.

Дмитрий Шепелев отправил привет с гор: «Лег спать в Новогоднюю ночь еще до полуночи. Так и провел все каникулы, о чем не жалею ни секунды — в замен рассветы и свежий снег без чужих следов».

Кети Топурия поделилась «дикой» фотографией с отдыха, а Юлия Барановская поцеловала ската.

Сати Казанова поделилась забавными фотографиями с мужем.

Анастасия Волочкова радуется встрече с Ольгой Бузовой: «Хотела спрятаться от всех, но к счастью мне не дал это сделать один чудесный человек, которая тоже выбрала этот замечательный остров. Мальдивы объединяют».

Лена Захарова показала, как избавляется от лишних килограммов: «Послепраздничное селфи. А десерты все не заканчиваются».

Дима Билан сбрил растительность на лице и, по признанию публики, стал выглядеть намного моложе и свежее.

Евгений Папунаишвили показал милое семейное фото.

Регина Тодоренко и Влад Топалов примерили образы пенсионеров.

Глафира Тарханова, Максим Фадеев и Евгений Петросян поделились архивными фотографиями. «Мама, папа, я ... мои уникальные родители: активная, непредсказуемая и инициативная мама; чуткий, интеллигентный и всепрощающий папа», — рассказала о снимке актриса. «Цыганская свадьба! Мне 10 лет! А рядом Чиркунова Марина "Total" в костюме кабачка! Хотя она считает, что это костюм принцессы», — шутит продюсер. «1985 год. Репетиция. Театр Эстрады. Спектакль "Как поживаете?". Мне всегда хотелось через юмор в кризисные моменты жизни разобраться в нашем житие-бытие. А так со стороны посмотришь на эту фотографию: веселый молодой человек», — ностальгирует юморист.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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