11 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Волочкова радуется встрече с Ольгой Бузовой: «Хотела спрятаться от всех, но к счастью мне не дал это сделать один чудесный человек, которая тоже выбрала этот замечательный остров. Мальдивы объединяют».

Лена Захарова показала, как избавляется от лишних килограммов: «Послепраздничное селфи. А десерты все не заканчиваются».

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