11 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Зара показала красивый зимний образ: она сфотографировалась в длинной шубе и в платке на фоне шикарной елки, усыпанной снегом. Певица поздравила всех с первым рабочим днем после затянувшихся праздников.

Мать четверых дочек, телеведущая Ольга Ушакова показала точеную фигуру в топе, который позаимствовала у старшей дочери Ксюши.

Эммануил Виторган показал фото с подросшей младшей дочерью Кларой.

Елена Ильиных и Сергей Полунин дразнят фоллеровер фотографиями с жаркого океанского побережья. «Наш понедельник такой», — подписала семейное фото фигуристка.