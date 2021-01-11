11 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/ververa/
Вера Брежнева показала счастливое фото с мужем Константином Меладзе. Звездное семейство отдыхает в Италии и катается на заснеженных склонах. В Instagram Вера показала, как лихо управляется со сноубордом ее младшая дочь Сара.
Певица Зара показала красивый зимний образ: она сфотографировалась в длинной шубе и в платке на фоне шикарной елки, усыпанной снегом. Певица поздравила всех с первым рабочим днем после затянувшихся праздников.
Мать четверых дочек, телеведущая Ольга Ушакова показала точеную фигуру в топе, который позаимствовала у старшей дочери Ксюши.
Эммануил Виторган показал фото с подросшей младшей дочерью Кларой.
Елена Ильиных и Сергей Полунин дразнят фоллеровер фотографиями с жаркого океанского побережья. «Наш понедельник такой», — подписала семейное фото фигуристка.
Максим Фадеев поздравил маму Светлану Петровну с днем рождения и показал ее фото с букетом.
«Спасибо! Спаси бог! Я действительно благодарна за все, что мне дается в этой жизни! Спасибо всем, с кем я иду по жизни много лет. Спасибо тем, с кем недолго. Спасибо родителям, спасибо моим детям! Я вся состою из вас! Спасибо за вашу любовь, я ее очень чувствую и очень нуждаюсь в ней! Спасибо за то, что минус может оборачиваться плюсом! Спасибо за возможности, за крутые повороты, за чудеса! Спасибо за неслучайные случайности, за слезы и смех! Я очень часто говорю спасибо! Наверное, это мое любимое слово, и сегодня отмечается его Всемирный день! День спасибо! 11.01.2021», — написала в блоге Алена Хмельницкая.
В Instagram 7-летнего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши появилось яркое и стильное фото. На нем юный фигурист позирует в концертном костюме в столовой своего шикарного дома.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля отдыхают с детьми на Бали. Телеведущая и спортсменка показала в блоге забавное фото с мужем.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин, как и многие их коллеги, отправились на отдых в Дубай. Оттуда фигуристка опубликовала семейное фото.
Любовь Успенская опубликовала в соцсети кадры своего нового видео.
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Лариса Гузеева поздравила Андрея Малахова с 49-летием, опубликовав фото с ним в обнимку.
Фото и видео: Instagram Ларисы Гузеевой, Мерьем Узерли, Любови Успенской, Татьяны Тотьмяниной, Ляйсан Утяшевой, Саши Плющенко, Алены Хмельницкой, Максима Фадеева, Елены Ильиных, Эммануила Виторгана, Ольги Ушаковой, Зары, Веры Брежневой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram