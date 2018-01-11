11 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Анна Хилькевич встретилась в самолете с Ольгой Бузовой: «С одной стороны родители, с другой — Бузова... "Я привыкаю" к такой веселой компании». Валерия радуется возможности отдохнуть: «Переезд оказался довольно утомительным, благо выступление завтра, есть время отдохнуть. Посмотрю-ка пару серий The Сrown, пожалуй, перед сном, на Netflix второй сезон вышел».
Алена Хмельницкая отдыхает с любимым на Гоа. Певица Слава показала их с дочкой симпатичного гостя на Мальдивах.
Ани Лорак похвасталась фигурой на отдыхе. Татьяна Навка сделала стойку на руках на берегу океана. Светлана Бондарчук тоже "встала в позу": «Учусь держать баланс».
Анастасия Волочкова порадовала фолловеров новым шпагатом — на этот раз на борту катера. Алена Водонаева показала видео из отпуска:
Елена Ваенга похвасталась помощниками: «Как я сказала Петровичу сегодня... "а вот это и есть жизнь"». Ксения Бородина показала хитрюгу-дочь:
Стас Костюшкин показал подписчикам сокровенное: «Если у вас нет денег на отдых, листайте старые фотоальбомы! Мы тут с @karapylka очень молодые».
Наталья Подольская поделилась радостью и семейной фотографией: «Мы сегодня были первый раз в цирке! Конечно в родном Цирке на Цветном! Мы получили массу эмоций и впечатлений и от спектакля и от людей!!! 10 лет назад был проект "Цирк со звёздами", а все также тепло и радушно». Владимир Пресняков показал забавное видео с сыном:
Анфиса Чехова поделилась милой фотографией с сыном: «— "Я тебя родила, чтобы целовать!" — "И играть, мам!"».
Оказавшаяся в сердце скандала Алиса Аршавина отметила очередной рубеж в жизни дочки: «11 месяцев. Никакие гадости не могут омрачить, когда смотришь на это маленькое чудо». Сергей Жуков показал очень похожих на него детей: «4 обезьянки)».
Юлия Волкова рассказала, как ухаживает за лицом: «мезотерапия, чистка и разные пилинги) ну и, конечно же, обязательно домашний уход, разные маски, пенки, тоники!»
Лариса Гузеева и другие звезды поздравили Андрея Малахова: «Талантливый, сердечный, умный, красивый Андрюша, с днем рождения! Люблю. Ценю».
Фото: instagram