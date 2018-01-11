О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич встретилась в самолете с Ольгой Бузовой: «С одной стороны родители, с другой — Бузова... "Я привыкаю" к такой веселой компании». Валерия радуется возможности отдохнуть: «Переезд оказался довольно утомительным, благо выступление завтра, есть время отдохнуть. Посмотрю-ка пару серий The Сrown, пожалуй, перед сном, на Netflix второй сезон вышел».

Алена Хмельницкая отдыхает с любимым на Гоа. Певица Слава показала их с дочкой симпатичного гостя на Мальдивах.

Ани Лорак похвасталась фигурой на отдыхе. Татьяна Навка сделала стойку на руках на берегу океана. Светлана Бондарчук тоже "встала в позу": «Учусь держать баланс».

Анастасия Волочкова порадовала фолловеров новым шпагатом — на этот раз на борту катера. Алена Водонаева показала видео из отпуска: