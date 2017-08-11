Мария Шумакова пристыдила мясоедов, Валерия отужинала с самыми близкими людьми, а певица МакSим поделилась счастьем: о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев поздравил жену: «Вот так мы и познакомились много лет тому назад... А теперь у нас Вероничка, которая нас смешит и радует!) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ». Певица МакSим поделилась счастьем:

🎁🎈 Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) Авг 11 2017 в 1:28 PDT

Елена Летучая вернулась в спорт: «В здоровом теле Здоровый дух! Вернулась после вынужденого длительного перерыва! Спасибо моему тренеру, только в зале могу отключить голову от работы и всякой житейской всячины». Татьяна Буланова показала старое фото: «В 1996-м я была немного упитанней». Лера Кудрявцева сделала высокохудожественное фото в бассейне. Мария Шумакова, осудившая недавно располневших мам, обратилась теперь к не-вегетарианцам: «Дорогие мои, если вы убежденно чувствуете себя хищником и считаете, что есть мясо крайне естественно для вас, попробуйте самому убить свой обед. Хватит ли храбрости?» Мария Кожевникова показала забавное видео из салона:

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Авг 11 2017 в 5:53 PDT

Дана Борисова оставила очередное послание:

Анфиса Чехова показала фото счастливого сына: «Просили? Вот вам фото Солика, прислали из Грузии. Собирает урожай». Татьяна Навка с дочкой делятся фотографиями с курорта: «Без куклы никуда». А Валерия и Иосиф Пригожин собрали всех самых близких в ресторане Restaurant Ô Flaveurs, Франция. Дочь Валерии, Анна Шульгина, отдыхает на море со спутником:

За ваше здоровье 🍹 #зожкоктейль #мынепьем #ивамнесоветуем #аннашульгина Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina) Авг 11 2017 в 3:34 PDT

Наталья Подольская подстригла сына и поздравила с днем рождения очаровательных племяшек. А Владимир Пресняков опубликовал нежное фото с ней:

Пожалуйста будьте счастливы !!! Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Авг 11 2017 в 1:16 PDT