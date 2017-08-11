11 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Игорь Николаев поздравил жену: «Вот так мы и познакомились много лет тому назад... А теперь у нас Вероничка, которая нас смешит и радует!) С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ». Певица МакSим поделилась счастьем:
Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)
Елена Летучая вернулась в спорт: «В здоровом теле Здоровый дух! Вернулась после вынужденого длительного перерыва! Спасибо моему тренеру, только в зале могу отключить голову от работы и всякой житейской всячины». Татьяна Буланова показала старое фото: «В 1996-м я была немного упитанней». Лера Кудрявцева сделала высокохудожественное фото в бассейне. Мария Шумакова, осудившая недавно располневших мам, обратилась теперь к не-вегетарианцам: «Дорогие мои, если вы убежденно чувствуете себя хищником и считаете, что есть мясо крайне естественно для вас, попробуйте самому убить свой обед. Хватит ли храбрости?»
Мария Кожевникова показала забавное видео из салона:
Дана Борисова оставила очередное послание:
@polinaaxenova2007 ❤️❤️❤️❤️Я не видела тебя с середины апреля,я мечтаю о нашей встрече и иду к своей мечте #данаборисова #мама #доченька #доченькамоялюбимая По вопросам сотрудничества,телевизионных съёмок и фотосессия, @nikita_lushnikov в Директ,или по телефону )))))
Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)
Анфиса Чехова показала фото счастливого сына: «Просили? Вот вам фото Солика, прислали из Грузии. Собирает урожай». Татьяна Навка с дочкой делятся фотографиями с курорта: «Без куклы никуда». А Валерия и Иосиф Пригожин собрали всех самых близких в ресторане Restaurant Ô Flaveurs, Франция.
Дочь Валерии, Анна Шульгина, отдыхает на море со спутником:
За ваше здоровье 🍹 #зожкоктейль #мынепьем #ивамнесоветуем #аннашульгина
Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)
Наталья Подольская подстригла сына и поздравила с днем рождения очаровательных племяшек. А Владимир Пресняков опубликовал нежное фото с ней:
Пожалуйста будьте счастливы !!!
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)
Фото: instagram.com