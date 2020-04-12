11-12 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Светлана Зейналова показала, как выглядит утром в субботу.
Сергей Безруков похвастался успехами дочки Маши.
Светлана Лобода поделилась несколькими кадрами с празднования девятилетия дочери Евы.
В этом году Вербное воскресенье выпало на 12 апреля. Многие звезды поделились нежными снимками с веточками вербы.
Челлендж с платьями из подушек скоро превратится в настоящий модный показ. Наталья Якимчик «примерила» наряды из подушки и одеяла.
Своей версией челленджа поделился и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин: «Платья не ношу, но подушек много, терять возможность поучаствовать в #pillowchallenge нет смысла, делать-то больше нечего».
Елена Кулецкая обратила внимание на то, что многие участники этого челленджа используют ремни Gucci. «Мне кажется, или всеобщий #Подушкачеллендж скорее не про подушку, а про
уМеняЕстьРеменьГуччи Челлендж🤔🤓 У меня, как видите, его нет🤷🏼♀️», – написала модель.
Агата Муцениеце вышла на связь и сообщила, что у нее с детьми все в порядке: «Дорогие друзья! Я, наконец, восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!!!🙌🏻 Все, что сейчас происходит для меня - тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории - начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!».
Юлия Ковальчук отметила 2,5-летие дочери Амелии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
2,5 года назад моя жизнь обрела по истине нужный смысл))) ❤️И да, многие считают, что это глупости отмечать такие промежуточные даты, но для нас это важно!! Сейчас, конечно, не просто устраивать для малышей праздники в условиях карантина, но шарики( которые как раз и хотелось доченьке)- мы нашли, а шарлотку испекли сами)!Дай Бог здоровья нашим деткам, и как говорит мой любимый муж : Пусть они будут лучше и счастливее нас🙏❤️🌺 #Амелия #2,5года #праздник #вербноевоскресенье #юлияковальчук #алексейчумаков #доченька
Наталья Бочкарева показала, в каком виде собирается вынести мусор: «С завтрашнего дня в Москве уже даже мусор выйти выбросить не получится😱 Ну, это я утрированно, конечно же😂 И, тем не менее, пользуясь случаем, сегодня решила сделать это торжественно!».
Яна Рудковская с мужем и сыном устроила бьюти-процедуры: «Шла какая-то там неделя карантина ... Мы медленно , но верно превращались в Pikachu family 🥶🥶🥶».
Кроме того, продюсер и ее супруг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, приняли участие в челлендже #notmylegs.
Марина Газманова поддержала мужа на концерте-марафоне благодарности, состоявшемся 11 апреля на сцене Большого театра.
Юлия Пересильд, также принимавшая участие в этом концерте, поделилась впечатлениями от своего дня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Да , вот это был день... в 5 утра я поехала из своей деревни, из самоизоляции... с 6 утра уже начала подвывать «Город влюблённых» , под написанную для меня минусовку... я под минусовки почти никогда не пою, пою со своими гениальными музыкантами, которые чувствуют тебя и можно петь как хочешь- они все равно дышат вместе с тобой и подловят... минус - это другое. Плюс все равно волнительно, перчатки , Маска, спиртовые салфетки, аэрозоль, мирамистин, виферон- все с собой. Плюс количество контактов ограничено по максимуму, поэтому и прическу , и маникюр(🙈) , и лицо , и погладить платье- все надо было сделать самой. А нервы - их же никуда не денешь😂😂😂?! А идя по коридору Большого фамилии: Миронов, Хабенский, Гармаш, Захарова, Гагарина.... 🥰🥰🥰в общем с большим количеством адреналина в крови возвращаюсь в самоизоляцию❤️увидимся в понедельник 😉( Зулейха открывает глаза), а потом может поболтаем в прямом эфире. А пока спасибо Даше Златопольской❤️( отдельно еще обязательно скажу) и Антону Златопольскому, @tvrussia , всем этим милым хорошим девочкам( которые встречали, провожали, помогали) !это был ДЕНЬ!!!#спасибоврачам @rado @alarusse
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!