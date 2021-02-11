10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская после известия о ее болезни поспешила заверить подписчиков, что с ней все хорошо, и опубликовала фото с прогулки с малышом Ваней.

Анна Семенович показала уютное фото в халатике и с полотенцем на голове, бросая вызов отрегулированным фото с макияжем.

Ее примеру последовала Кристина Асмус, которая в похожем халатике поделилась фотографией своего завтрака.

Лиза Арзамасова опубликовала фото со сцены, с постановки, посвященной Фаине Раневской в Петербурге.

Евгений Петросян, пока его супруга отправилась в Сочи, оставив его с сыном, предается ностальгии и публикует архивное фото себя в молодости, которое собрало множество лайков от подписчиков.

Сергей Жуков опубликовал забавное видео – его явно замучила ностальгия.