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10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Тина Канделаки

Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская после известия о ее болезни поспешила заверить подписчиков, что с ней все хорошо, и опубликовала фото с прогулки с малышом Ваней.

Анна Семенович показала уютное фото в халатике и с полотенцем на голове, бросая вызов отрегулированным фото с макияжем.

Ее примеру последовала Кристина Асмус, которая в похожем халатике поделилась фотографией своего завтрака.

Лиза Арзамасова опубликовала фото со сцены, с постановки, посвященной Фаине Раневской в Петербурге.

Евгений Петросян, пока его супруга отправилась в Сочи, оставив его с сыном, предается ностальгии и публикует архивное фото себя в молодости, которое собрало множество лайков от подписчиков.

Сергей Жуков опубликовал забавное видео – его явно замучила ностальгия.

Красавица Алсу показала новое стильное фото в нежном костюме молочного оттенка.

А вот Тина Канделаки, напротив, решила быть дерзкой – в ее блоге появилось фото в джинсах с высокой талией и кружевном боди.

Регина Тодоренко с розовыми волосами предстала в эффектном черном образе и черной шляпе – «Розовый фламинго», охарактеризовала она свой образ.

Максим Виторган решил провести время с сыном Платоном и отправился в Скайпарк – судя по фото, высоты малыш совсем не боится.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко, Сергея Жукова, Лизы Арзамасовой, Евгения Петросяна, Натальи Подольской, Алсу, Тины Канделаки, Сергея Жукова, Максима Виторгана

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