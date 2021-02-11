10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/
Наталья Подольская после известия о ее болезни поспешила заверить подписчиков, что с ней все хорошо, и опубликовала фото с прогулки с малышом Ваней.
Анна Семенович показала уютное фото в халатике и с полотенцем на голове, бросая вызов отрегулированным фото с макияжем.
Ее примеру последовала Кристина Асмус, которая в похожем халатике поделилась фотографией своего завтрака.
Лиза Арзамасова опубликовала фото со сцены, с постановки, посвященной Фаине Раневской в Петербурге.
Евгений Петросян, пока его супруга отправилась в Сочи, оставив его с сыном, предается ностальгии и публикует архивное фото себя в молодости, которое собрало множество лайков от подписчиков.
Сергей Жуков опубликовал забавное видео – его явно замучила ностальгия.
Красавица Алсу показала новое стильное фото в нежном костюме молочного оттенка.
А вот Тина Канделаки, напротив, решила быть дерзкой – в ее блоге появилось фото в джинсах с высокой талией и кружевном боди.
Регина Тодоренко с розовыми волосами предстала в эффектном черном образе и черной шляпе – «Розовый фламинго», охарактеризовала она свой образ.
Максим Виторган решил провести время с сыном Платоном и отправился в Скайпарк – судя по фото, высоты малыш совсем не боится.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
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Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко, Сергея Жукова, Лизы Арзамасовой, Евгения Петросяна, Натальи Подольской, Алсу, Тины Канделаки, Сергея Жукова, Максима Виторгана
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