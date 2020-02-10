10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
В этот понедельник, 10 февраля, звезды делились луками с церемонии вручения премии «Оскар». Сальма Хайек показала забавное неформальное фото с Пенелопой Крус: «Мы были очень голодными».
Кейт Хадсон показала милое фото с дочерью.
Анна Михалкова — тоже: «Поймала! На секунду!! Успела поцеловать и шепнуть что люблю! Пробасила: -Я знаю! #child#3».
Лиза Пескова опубликовала семейное фото с братьями и мамой.
Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич рассказала, каково быть дочерью знаменитости: «Когда я была маленькой и жила в Америке, я особо не замечала и не понимала, что многие знают кто моя мама. Мне никогда не задавали странных вопросов и не общались со мной ради какого то контакта с моей мамой (на самом деле я до сих пор не понимаю, что именно люди хотят от меня). Когда мне было 11 лет, я переехала в Москву. Я сразу же пошла в школу и поняла, что некоторые люди очень странно со мной общаются, но так как этого никогда раньше не происходило со мной, я не обращала на это внимания. Прошел один год, потом второй и я начала понимать, что что-то не так. Такое чувство было, что я не человек, а какая-то выставка в музеи. У каждого второго была своя личная цель для общения со мной и я начала думать, что иметь такую маму отвратительно (я очень люблю свою маму, я просто имею ввиду иметь маму с таким статусом и такой популярностью). Я была злая на весь мир, думала, что мне жутко не повезло и считала себя безумно несчастливой. Потом один умный человек сказал мне одну очень важную фразу, "Ты никаким образом не поменяешь свою маму и не откажешься от нее, поэтому используй это в свою пользу". Мне кажется, что все уже догадались, что эти слова мне сказала моя мама. Вообщем, я начала думать по другому и поняла, что я есть я. Я никаким образом не поменяю свою семью, но я могу поменять себя. На самом деле, иметь такую маму просто супер. Везде есть свои минусы конечно, но этот человек — моя мотивация. Благодаря ей, у меня есть все. Я очень рада, что она у меня такая крутая и мне совершенно без разницы кто, что говорит за моей спиной и зачем со мной кто-то дружит, ведь вместе мы можем пройти любой путь».
Алсу станцевала с дочкой:
Ирина Пегова показала видео с выступления.
Елена Захарова показала, как работает над фигурой: «Продолжаем стремление к совершенству. Всем спортивного настроения».
Надежда Мейхер-Грановская показала «рабочее» селфи: «Сытый голодного не разумеет. Судочки наше Все, особенно, когда не хочешь опоздать на съемку, и при это не остаться голодным».
Лиза Арзамасова: тоже сделала селфи в гримерке: «ОтКаменели #спасибо нашим зрителям! #theatre».
Оксана Федорова поделилась семейным видео: «У каждой семьи обязательно есть свои традиции. Они объединяют семью и формируют здоровую атмосферу в доме. У нас их много. Одна из самых любимых — в воскресенье мы устраиваем банный вечер. Мы закаляем детей, паримся, плаваем. Дети не сразу привыкли, но потихоньку освоились. У Папы не забалуешь».
Сергей Лазарев выложил селфи с Полиной Гагариной.
Фото и видео: instagram
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