О том, как звезды провели первый день августа, читайте в нашем дайджесте

Сегодня, в первый день августа, звезды будто сговорившись, публиковали нежные семейные снимки. Ксения Собчак сфотографировала ножку и личико своего малыша. Ида Кехман показала три поколения своей семьи, а Алена Свиридова — повзрослевших сыновей. Мария Кожевникова провела день с мужем и сыновьями: «Утро бывает очень доброе, когда папа на работу не спешит». Егор Кончаловский показал нежный момент с малышом: «Так с Тимуром мы здороваемся по утрам!». А Тимати поделился домашним видео:

Хулиганьё ❤️ Публикация от Black Star (@timatiofficial) Авг 1 2017 в 4:34 PDT

Кети Топурия и Екатерина Волкова показали милые фотографии дочеререй. Ирина Дубцова поделилась солнечной фотографией с сыном. Анна Лепс очаровала подписчиков горячей фотографией. Алена Водонаева похвасталась фигурой в купальнике: «Полосатый китаец». А певица МакSим — локонами: «Мало кто знает, что я на самом деле кудрявая». Анна Хилькевич дразнит подписчиков: «Просто селфи, без летнего фона. Ну, а я в купальнике без лямок». А Елена Ваенга по-честному демонстрирует шикарное декольте. Катя Гордон удивила фанатов акробатическим трюком: «Садо-мазо танцы». Дима Билан и Сергей Лазарев снимают клип и интригуют подписчиков. Алеся Кафельникова на фоне скандала с отцом продемонстрировала свадебные фото в окровавленном платье: «Невеста в крови у Спаса на крови». Девушка снимается в своем первом фильме — «Хайп». Филипп Киркоров показал, как отдыхает на яхте с семьей Яны Рудковской:

Чудесная бакинская музыка греет наши сердца на Сардинии с моим болгарским другом ) 🔥 #покаженянаспорте Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 31 2017 в 11:37 PDT

Поговорили с Филиппом @fkirkorov о глобальном ))) Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Авг 1 2017 в 10:07 PDT

Кристина Орбакайте поделилась видео из домашнего архива:

Вспоминая Баку #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #allapugacheva #аллапугачева @alla_orfey #zharafest #baku Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Авг 1 2017 в 9:53 PDT