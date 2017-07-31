О том, как звезды провели первый день августа, читайте в нашем дайджесте

Сегодня, в первый день августа, звезды будто сговорившись, публиковали нежные семейные снимки. Ксения Собчак сфотографировала ножку и личико своего малыша. Ида Кехман показала три поколения своей семьи, а Алена Свиридова — повзрослевших сыновей.

Мария Кожевникова провела день с мужем и сыновьями: «Утро бывает очень доброе, когда папа на работу не спешит». Егор Кончаловский показал нежный момент с малышом: «Так с Тимуром мы здороваемся по утрам!». А Тимати поделился домашним видео:

Хулиганьё ❤️

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Кети Топурия и Екатерина Волкова показали милые фотографии дочеререй. Ирина Дубцова поделилась солнечной фотографией с сыном.

Анна Лепс очаровала подписчиков горячей фотографией. Алена Водонаева похвасталась фигурой в купальнике: «Полосатый китаец». А певица МакSим — локонами: «Мало кто знает, что я на самом деле кудрявая».

Анна Хилькевич дразнит подписчиков: «Просто селфи, без летнего фона. Ну, а я в купальнике без лямок». А Елена Ваенга по-честному демонстрирует шикарное декольте. Катя Гордон удивила фанатов акробатическим трюком: «Садо-мазо танцы».

Дима Билан и Сергей Лазарев снимают клип и интригуют подписчиков. Алеся Кафельникова на фоне скандала с отцом продемонстрировала свадебные фото в окровавленном платье: «Невеста в крови у Спаса на крови». Девушка снимается в своем первом фильме — «Хайп».

Филипп Киркоров показал, как отдыхает на яхте с семьей Яны Рудковской:

Поговорили с Филиппом @fkirkorov о глобальном )))

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

Кристина Орбакайте поделилась видео из домашнего архива:

Фото: instagram.com