Милане Кержаковой апрель месяц дался нелегко. Находясь на последнем сроке беременности, она потеряла любимого отца, что было для нее сильнейшим ударом. А через неделю после трагедии девушка впервые стала мамой, родив сына Артема.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Апр 16 2017 в 5:15 PDT

Спустя некоторое время жена футболиста стала понемногу приходить в себя. Так, неделю назад Милана приняла участие в организации «Цветочного бала» благотворительного фонда Александра Кержакова «Звезды детям». Однако сразу после мероприятия Кержакова просто «выпала из жизни», оставив все рабочие дела. Причину исчезновения Милана объяснила в своем блоге, сообщив, что у нее нервное истощение.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Май 21 2017 в 7:16 PDT

«Дорогие мои друзья, подписчики, благотворители, жертвователи, коллеги! Я хочу попросить у вас прощения. Прощения за то, что ровно на неделю после проведения невероятного важного для меня мероприятия я выпала целиком из жизни - причиной тому, к сожалению, послужило нервное истощение, видимо, как справедливо, в своё время, говорил мой папа :"каждому даётся испытаний ровно по силам." На том моменте силы мои, вероятно, закончились.».

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Фев 14 2017 в 5:51 PST

Помимо своего признания Кержакова попросила прощения у многих людей, а также поблагодарила всех тех, кто поддержал ее благотворительный проект, и в особенности своего мужа.

«И, конечно, я хочу сказать спасибо ещё одному человеку - своему мужу-Александру Кержакову - без которого эта инициатива никогда бы и не началась. Ты часть моего сердца, я люблю тебя очень сильно и я всегда буду на твоей стороне.», - заключила Милана.

Похоже, сейчас жизнь молодой мамы постепенно начинает налаживаться. Недавно она опубликовала нежное фото с новорожденным сыном, подписав: «Что меня лечит».

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Май 31 2017 в 6:23 PDT

Фото: instagram.com