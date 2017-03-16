Расставшаяся недавно с мужем Виктория Дайнеко попала в больницу, сообщили сегодня СМИ. «Виктория обратилась к медикам с жалобами на проблемы с дыханием и острую боль. После проведенного обследования у певицы диагностировано серьезное воспалительное заболевание. Сейчас она находится в стационаре, ей назначен курс длительного лечения», — сообщает «Лайф».

Несколько минут назад в блоге певицы было опубликовано ее обращение к поклонникам:

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)Мар 16 2017 в 8:24 PDT

«Wtf ребята. Оборвали мне все телефоны. Жива здорова, пою песни. Спасибо конечно что переживаете, у меня все ок», — написала она.

Судя по фотографиям в ее блоге, артистка сильно занята, отлично при этом выглядит, и вовсе не планирует болеть: это для нее сейчас совсем некстати.

Фото: instagram.com