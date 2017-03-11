Телеведущая и продюсер Тина Канделаки активно пропагантидует спорт и здоровый образ жизни. Она сама рассказывает о своих тренировках в зале и диетах. Однако в этот раз в стремлении приобщить к спорту Канделаки, кажется, переборщила.

Она выложила в своим Instagram видео с экстрималом, который прыгает на здании небоскреба прямо над пропастью. «Пока вы думаете идти на тренировку или нет», — подписала видео Тина.

Подписчики накинулись на нее с осуждением. По их мнению, это пропаганда опасных поступков и ей, как публичному человеку, нельзя показывать такое.

«Зачем выкладывать такое? по-любому на вас подписаны большое количество подростков, которые ради лайка пойдут и попробуют повторить... последний раз в жизни... », «Если бы это было видео о параолимпийских спортсменах,то это мотивация для молодёжи,а это знаете что...Это халатность публичного лица! Да, Вы просто человек, но имея такую публичность, Вы, трижды должны подумать,что говорить и писать», «Тина, а Вам бы не стоило рекламировать такой вид спорта. Если хотите займитесь сами, а нас нет лишних сыновей», — пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто защитил телеведущую. По их мнению, если дети повторят это, то из-за родителей, а не из-за видео в сети. «Не нужно бояться за детей, которые возьмут и повторят то, что делаете вы на этом видео. Родителям стоит бояться за себя, если их дети настолько одиноки и предоставлены сами себе, что по видео из Instagram строят свои планы на дальнейшую жизнь...», — подчеркнули фанаты. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com