Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева замужем за бизнесменом Душаном Перовичем уже больше 25 лет. Это гармоничные, красивые и надежные отношения. Екатерина не скрывает, что для нее это идеальный брак. Однако в недавнем интервью в передаче «Жена. История любви» Екатерина призналась, что будущий брак зависел только от ее дочери.

О первом браке ведущей ничего неизвестно. Она тщательно скрывает, кто же стал отцом ее единственной дочери. Наталья родилась в 1982 году. И в 89-м, когда она впервые привела Душана знакомиться с дочкой, Андреева подумала: как решит дочка, так и будет. «Если бы они не нашли общий язык, то не было бы этого брака. У Душана не было других шансов, он только должен был расположить Наташу к себе», — рассказала Екатерина.

Кадр из передачи

Однако все прошло хорошо. Наталья и Душан нашли общий язык, и свадьба состоялась. Сейчас Наталья — выпускница МГИМО. Она в отличных отношениях с отчимом и уважает выбор матери. «Я не знаю, как бы Наташа сказала, но Душан – очень близкий для нее человек. Она его не называет папой, но он первый, к кому она побежит. Ее никто не заставлял называть его папой, ей же было достаточно лет на тот момент, чтобы понимать ситуацию», — уточнила Андреева.

Фото: instagram.com