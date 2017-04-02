Алла Пугачева, вспоминая в одной из передач о своем бывшем муже, заявила, что ей жалко певца. Владимира Кузьмина часто обвиняют в чрезмерном употреблении алкоголя. Однако, по мнению Пугачевой, он уже давно не употребляет. А его необычные замедленные реакции — следствие тяжелой болезни.

Замедленная речь, запинки, странная походка — все это может быть следствем рассеянного склероза, эпилепсии или даже болезни Паркинсона, заявил невролог в интервью телеканалу НТВ. Также он подтвердил, что видеозапись с концерта Владимира Кузьмина дает ему возможность, как минимум, посетовать певцу срочно обратиться к медикам. «Я не могу ставить диагноз по видео, но это все напоминает болезнь», — заявил врач.

Однако бывшая гражданская жена Владимира Кузьмина Вера Сотникова не согласна с этим. По ее мнению, певец не рассеян, а, напротив, очень собран. Он все время думает о музыке, поэтому отвлекается от разговоров. «Ну, я жила с ним семь лет, если вы в курсе. Мы шифровались, как могли, конечно. И правильно делали, чтоб никто не вмешивался в нашу жизнь. Но еще раз говорю: это не рассеянность, это наоборот сосредоточенность совершенно на другом», — заявила Сотникова в передаче НТВ.

Певица Валерия очень сожалеет, что Владимир Кузьмин болен. Она предложила ему помощь в лечении. «Я вам желаю терпения, сил в борьбе, ни в коем случае нельзя опускать руки!», — рассказала она.

Фото: instagram.com, globallookpress.com