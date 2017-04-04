Несколько месяцев назад стало известно, что Дима Билан серьезно болен. У артиста, помимо гастрита, обнаружили пять грыж позвоночника. Поклонники тут же заметили изменения во внешности певца: он изрядно похудел (при росте около 180 сантиметров его вес был 69 килограммов), к тому же побрился налысо, чем еще больше напугал фанатов.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Апр 4 2017 в 8:15 PDT

Вскоре Дима всерьез занялся своим здоровьем и на днях показал результаты лечения, появившись на конкурсе «Новая Детская волна». Билан предстал перед зрителями в отличной форме, а в разговоре с телеведущим признался, что он идет на поправку. В доказательство этому, Дима при всех встал на весы: «83 кило! Отличный вес!», — с радостью сообщил певец.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Май 28 2017 в 4:20 PDT

Фото: instagram.com