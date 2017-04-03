О романе 43-летней Мосс и 30-летнего Николая фон Бисмарка стало известно еще два года назад. Тогда Кейт переживала тяжелое расставание с гитаристом группы The Kills Джейми Хинсом и нашла утешение в объятиях молодого фотографа, а по совместительству графа с мировым именем. Спустя год отношений Николай сделал модели предложение во время отдыха в Венеции. С тех пор пара гордо носит звание «жених и невеста».

Все бы ничего, если бы не пагубное пристрастие фотографа к алкоголю, к которому, по словам родителей Бисмарка, его пристрастила сама Мосс. Отец и мать Николая решили предпринять серьезные меры и отправили сына на реабилитацию в США, чтобы он справился с пагубным пристрастием и побыл подальше от модели, которая на него плохо влияет. По сообщениям британского таблоида The Sun, Кейт очень расстроена из-за того, что ее возлюбленный далеко, но понимает, что это к лучшему.

Напомним, что супермодель сама не понаслышке знает о реабилитационных центрах. Ведь она не только сама боролась с наркозавимостью, но и помогала с лечением своему бывшему бойфренду Питу Доэрти, с которым встречалась два года.

Фото: Global Look Press