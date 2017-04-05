Несколько лет назад «пышечка» Келли Осборн всерьез взялась за свое здоровье. Она пересмотрела свой подход к питанию, занялась спортом и в результате похудела на несколько размеров. Но причиной этих изменений стало не только стремление быть худой: дочь Оззи Осборна была напугана состоянием своего здоровья.

В юности дочь Оззи Осборна столкнулась с неправильным диагнозом врачей, который они поставили ей в 2004 году. Она «чувствовала себя овощем» из-за огромного количества таблеток, которые ей пришлось пить. Позже провела 2 недели в немецкой клинике альтернативной медицины и заплатила за это 40 тысяч долларов США — только там ей поставили верный диагноз.

Как и некоторые другие знаменитости, Келли боролась с болезнью Лайма, причем врачи обнаружили ее на III стадии, когда была поражена нервная система. Больных обычно беспокоят расстройства памяти, головные боли, повышенная утомляемость, ухудшение слуха. Другое название этого недуга — клещевой боррелиоз. Болезнь названа так из-за того, что ее переносчиками являются клещи, инфекция передается через укус насекомых. Неправильное лечение или его отсутствие может привести к развитию хронической болезни Лайма, стать причиной инвалидности или даже смерти.

Девушка долго не хотела предавать диагноз публичности: «Я не хотела быть в тренде». Помимо нее с болезнью Лайма боролись Эшли Олсен, Белла Хадид, Аврил Лавин, Алек Болдуин, Бен Стиллер. Келли решила написать о перенесенных неприятностях в своих первых мемуарах с «There’s No F***ing Secret: Letters From a Badass B****», которые появятся на полках американских магазинов 25 апреля.

Публикация от Kelly! (@kellyosbourne)Мар 30 2017 в 3:08 PDT

Другая болезнь, с которой Келли пришлось бороться — гипертиреоз, заболевание щитовидной железы. Гормональные лекарства, которые выписали ей врачи уже после того, как она похудела, сулили риск нового набора веса. «Врачи велят мне пить гормоны. К черту! Я не собираюсь снова толстеть!» — заявляла она в разговоре с редактором британского The Mirror.

Фото: globallookpress.com, instagram.com