Да, вы все правильно подумали. На фото рядом с Анной Семенович — клизма, которую поддерживают два купидона. Но секрет вечной юности артистки вовсе не в ней. Необычная статуя — лишь символ места, в которое женщина отбыла вместе со своими родителями. «Как и обещала вам мои любимые, фото у памятника Клизме. Это единственный памятник в Мире и есть он только в Aqua Therm, местная достопримечательность», — написала она вечером.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Апр 18 2017 в 8:04 PDT

На днях Аня отправилась с родителями в Кисловодск. «Повезла своих любимых в тепло», — рассказала она и добавила: «Дай Бог здоровья всем нашим родителям, пока они живы, мы всегда остаемся детьми».

«Молодец анечка!!!!!!! И родители просто душки!!!!», «Анна с родителями превратилась в простую девочку, дочку.. Мило)))», — восхитились поклонники. На фотографиях артистка действительно выглядит расслабившейся и помолодевшей на несколько лет:

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Апр 18 2017 в 5:21 PDT

«У моих медовый месяц. Родители вместе прожили 44 года, разное бывало, но главное мы вместе и нас с братом так воспитали, что семья это самое главное. Один за всех и все за одного!!! Я горжусь этим и точно такие ценности буду прививать своим детям. Я знаю , что меня всегда ждут дома, любую: добрую или злую, уставшую или веселую, богатую или бедную,дающую или берущую. Это мой тыл и мое богатство и мне так приятно смотреть, когда они улыбаются и получают удовольствие от жизни!», — прокомментировала Анна.

На фото Татьяна Дмитриевна и Григорий Тимофеевич выглядят счастливыми и отдохнувшими. Они до сих пор заботятся о своей Анечке, будто ей совсем мало лет. «Я уже выслушала лекцию от мамы по поводу того, что не взяла с собой шарф. Я говорю: мамуль я взяла купальник и туфли, зачем мне шарф? Там плюс 20! Мамы есть мамы! Зато папа счастлив», — шутя жаловалась она, рассказывая о сборах.

Фото: instagram.com