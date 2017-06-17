Никита Пресняков и Алена Краснова вовсю готовятся к предстоящей свадьбе. Само торжество состоится 27 июля, а фотографиями с предсвадебной фотосессии жених и невеста периодически делятся в своих Instagram. Один из таких снимков вызвал ажиотаж среди подписчиков молодых людей.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)Июн 8 2017 в 6:40 PDT

«Животик уже видно! Счастья вам!» — написала одна из поклонниц пары под фотографией. Однако, Никита Пресняков в довольно жесткой форме ответил девушке, что для начала нужно разобраться на сто процентов, а потом писать свои уверенные прогнозы. По словам певца, если Алена и в положении, то только «в головах подписчиков». Тем не менее, в интервью различным СМИ модель и певец говорят о том, что готовы стать родителями.

Напомним, предстоящая свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой — самая ожидаемая в российском шоу-бизнесе. По слухам, на торжество приглашены около 200 человек, а грандиозное событие состоится с выездной регистрацией на природе.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)

Фото: instagram.com