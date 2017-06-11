Известная американская актриса Джессика Честейн вышла замуж за итальянского дизайнера Жана Лука Пасси де Препосуло, сообщает WMJ.ru со ссылкой на E!News. Свадебная церемония прошла в родовом имении дизайнера в северной Италии. По сообщениям иностранных СМИ, на мероприятии присутствовали практически все родственники жениха, а со стороны невесты присутствовали только близкие друзья. На свадьбе были замечены актрисы Эмили Блант, Энн Хэтэуэй с супругом Адамом Шульманом, актер Эдгар Рамирес и модель Бьянка Брандолини д'Адда.

So happy to be together on your birthday! Thankful for real life. Публикация от Jessica Chastain (@jessicachastain) Ноя 13 2016 в 5:22 PST

Напомним, что отношения пары начались еще в 2012 году, однако знаменитости предпочитали скрывать подробности личной жизни от общественности. Как уточняет инсайдер, Италия всегда была местом, где влюбленные хотели скрепить свои узы браком.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, gettyimages.com