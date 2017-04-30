Филипп Киркоров сегодня отмечает свой день рождения. Первые поздравления появились в Instagram еще в полночь. Звезды публикуют фотографии с юбиляром и подписывают самыми теплыми поздравлениями и пожеланиями.

Анна Нетребко не смогла поздравить артиста лично, но передала привет в эфире передачи «Сегодня вечером»:

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiagoАпр 29 2017 в 6:45 PDT

Игорь Николаев стал одним из первых поздравителей. «Надеюсь, дружище, что поздравил тебя первым или одним из первых! ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЧАСТЬЯ В ТОМ СМЫСЛЕ, В КОТОРОМ ТЫ ЕГО ВИДИШЬ!».

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Апр 29 2017 в 2:14 PDT

Кристина Орбакайте также оказалась в числе первых, назвав Филиппа другом и братом: «ты стал поистине королём, ты всего достиг и добился, пусть твоё продолжение в лице Аллы-Виктории и Мартина радуют тебя, веселят и делают счастливым! С Днём Рождения, друг и брат!».

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Апр 29 2017 в 3:13 PDT

Жена Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, украсила фотографию с Филиппом нарисованной короной и подписала: «С днём рождения, Король! Друг, Человек, Душа! Пример для подражания, уникальный и неповторимый, добрый, преданный и настоящий Счастья Вам, Филипп Бедросович, мы Вас любим!».

Яна Чурикова очень рада, что существует такой человек, как Филипп: «Если бы тебя не было , тебя стоило бы придумать. Но ты есть! Да, ты непростой. Но ты и не должен быть простым. Ты вообще никому ничего не должен. С юбилеем, Фил! Загадала , что выложу это селфи сегодня, когда вся лента - в тебе , иначе и быть не может. Поздравляю тебя!».

Модельер Игорь Гуляев разместил на своей странице в Instagram видео с поздравлением "фантастического и мегаталантливого" друга:

Публикация от IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial)Апр 29 2017 в 2:03 PDT

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com