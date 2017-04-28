Филипп Киркоров 30 апреля отмечает юбилей: артисту исполнилось 50 лет. Главным в жизни певец считает своих детей, успешную карьеру, многочисленных поклонников и женщин, которые его вдохновляют, восхищают и поддерживают. Киркоров не стесняется публично называть себя подкаблучником и даже этим гордится. Так кто они, самые важные и близкие женщины в жизни Филиппа?

Мама Виктория Марковна Киркорова

Мама была и остается для Филиппа Киркорова самой любимой и важной для него женщиной. 6 апреля Виктории Марковне могло исполниться 80 лет. Певец признался, что был бы счастлив отметить в этом году сразу два юбелея и показать маме свое грандиозное шоу в Кремле.

«6 апреля исполнилось бы 80 лет моей любимой маме Виктории... Как бы мы красиво отгуляли этот юбилейный год всей семьёй... Маме — 80, папе — 85, мне — 50... Как жаль, что этот солнечный весенний день 2017 года она, увы, не дождалась... Жаль, не дождалась своих внуков и не увидела свою копию, Аллу-Викторию, мою дочь, которая носит её имя в её память... Светлая память.... Спасибо всем тем, кто вспомнил её и вспомнит её и помянет в своих молитвах, спасибо всем моим поклонникам за эти чудесные посты... Живите долго, ведь жизнь — это самое ценное, что у нас есть!!!» — написал Киркоров в Instagram.

Дочь Алла-Виктория

В ноябре 2011 года Филипп Киркоров впервые стал отцом — у певца ролилась долгожданная дочь Алла-Виктория. Спустя несколько месяцев на свет появился сын Мартин. Киркоров не перестает повторять, что появление детей полностью изменило его жизнь. Теперь главной в доме артиста стала бойкая малышка Алла-Виктория, которая, в отличие от своего более скромного брата, уже любит выходить в свет и уже вьет из папы веревки.

Бывшая и единственная супруга Алла Пугачева

Экс-супругу Аллу Борисовну Пугачеву Филипп Киркоров называет богиней и королевой. Артисты прожили в браке более десяти лет и до сих пор поддерживают дружеские отношения. Свою дочь артист назвал в честь матери и Аллы Пугачевой, что красноречиво говорит о том, какое место в сердце Киркорова заниамет бывшая супруга.

Лучшая подруга и «сестра » Кристина Орбакайте

Так вышло, что в большой, счастливой и нестандартной семьей Аллы Пугачевой ее дочь Кристина была всего на пять лет моложе своего отчима Филиппа Киркрова. Певец считает Орбракайте (с которой они, по словам самого артиста, вместе выросли) своей сестрой и самой близкой подругой:

«Достойнейшая из достойнейших!!! Благородная! Красивая! Талантливая! Любящая! Любимая! Можно долго перечислять и не хватит всех ресурсов современных гаджетов достойных и красивых слов в адрес этой удивительной актрисы, женщины и моего близкого друга, настолько близкого, что смело могу её назвать сестрой! Профессионал от мозга до костей, любящая мать и верная преданная дочь!».

Крестная мама детей певца Наталья Ефремова

Мамой дети Филиппа Киркорова называют московскую бизнесвумен Наталью Ефремову. «Мама Наташа» — их крестная, близкая подруга певца, с которой он знаком более десяти лет. Когда-то Наталья была владелицей крупного магазина в центре столицы, куда частенько захаживал исполнитель, там они и познакомились. В итоге она отошла от бизнеса и отдала всю себя роли «хранительницы очага» в доме артиста.

Тетя Мари Филипповна Киркорова

Когда-то Мари Филипповна помогала воспитывать маленького Филиппа, а теперь помогает растить его детей Аллу-Викторию и Мартина. Сильная женщина с волевым характером (а именно такими восхищается Киркоров) ловко и за пять минут увольняет непонравившихся ей нянь и может «построить» самого поп-короля. «Критикую его и за костюмы, и за песни. <...> Как-то у Филиппа был концерт на открытом стадионе. Шел дождь, публика стояла хмурая, с зонтами. И он в какой-то момент взял и ушел за сцену. Я иду к Филиппу, он мне объясняет: не могу так работать, нет контакта. А я ему: так сделай! Ему нужны были эти 15 минут. Он сразу с дороги на сцену, без макияжа... Понял, что не может петь, и ушел. Честно. Но народ-то стоит, ждет... Он вернулся – и пошел отклик!» — рассказала она в одном из интервью.

Близкая подруга и муза Ани Лорак

Ани Лорак входит в узкий круг близких людей Филиппа Киркорова. Вместе они выходят на красные дорожки, снимаются в клипах и проводят свободное время, если позволяют плотные графики. В одном из интервью певица заявила, что Киркоров был в нее влюблен: «Он был влюблен, и, более того, он мне об этом говорил. Мы такой период прошли, он записал песню «Иллюзия» во время «Евровидения». У нас все происходило на таком тонком уровне, когда даже ничего не нужно было говорить, – это витало в воздухе. Если ты сказал что-то вслух, то как будто обеднел на это. Сейчас, пересматривая это видео, Филипп сказал мне: «Какой же я там был влюбленный!».

«Гастрольная жена» т анцовщица Александра Сивкова

В передаче «Секрет на миллион» Филипп Киркоров поделился с телеведущей Лерой Кудрявцевой своими секретами. В студии также появилась танцовщица его балета Александра Сивкова, которую в СМИ недавно назвали гастрольной женой артиста. «С Сашей всегда есть о чем говорить, она умная и начитанная девушка. Саша сейчас снялась в моем новом клипе. У нас с ней там достаточно откровенные сцены. И, видимо, кадры со съемок попали в прессу. Она девушка красивая, восточная, волевая. Она такая пацанка! Мне нравится сильные женщины, я подкаблучник. У меня мама была главная в семье, потом Алла была главная в семье. Теперь у меня тетя, и тоже на меня рычит», — поделился артист.

Редакция Passion.ru поздравляет Филиппа Киркорова с юбилеем и желает артисту творческих успехов!

Фото: Instagram, Александра Погиба, Global Look Press