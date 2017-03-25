Популярный российский певец Александр Буйнов отметил день рождения. 24 марта ему исполнилось 67 лет. По этому поводу он собрал самых близких друзей. В одном из москвоских ресторанов, в самом центре столицы, собрались Валерия и Иосиф Пригожин, Надежда Бабкина, Олеся Судзиловская, Анита Цой, Ольга Орлова, Валдис Пельш с женой Светланой и многие другие.

Гостей именинник развлекал своими песнями и танцами.

Буйнов даже спел дуэтом с Валерией.

«Сами себя развлекали - это так здорово!», — подписала видео с танцами Надежда Бабкина.

Кажется, праздник удался на славу. «Сашенька, Алёнка, спасибо за весёлый, шумный, добрый вечер! С днём рождения!» — написала Олеся Судзиловская в своем блоге.

Фото: instagram.com