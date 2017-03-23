Завтра популярный певец Александр Буйнов отпразднует свой 67-й день рождения. И несмотря на все то, что подарила ему судьба — жену, детей и внуков, любовь зрителей, личный автомобиль с водителем и просторный дом с двумя бассейнами — он считает, что она его наказывает. Мужчина не стал вдаваться в подробности, как именно, но он догадывается, за что.

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Мар 15 2017 в 5:46 PDT

В юности Александр разбил немало сердец. Они с приятелями часто ночевали в женских общежитиях и вели весьма свободный образ жизни. «Я приносил боль, несчастья. Бывало, что и предавал, но всегда принимал вину на себя. Кстати, может, оттого мне и везло с дамами — не было ни одной стервы. Каждый раз, встречая новую любовь, верил, что это навсегда. Начинался роман, я предпочитал равноправие в отношениях. Правда, мужской эгоизм все же присутствовал в какой-то ревнухе. Я люблю искренние чувства, когда не нужно изгаляться, подъезжать на хромой козе», — признался артист в интервью журналу «СтарХит».

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Фев 17 2017 в 3:30 PST

С нынешней супругой ему очень повезло, считает Буйнов. «Однажды я познакомился с Аленой, и по какому-то волшебству мы 30 лет спим в одной кровати. Я могу назвать себя абсолютно счастливым человеком. Хотя Алена любит повторять: "Никогда не говори эту фразу, потому что так думают только дебилы". Она имеет в виду, что сразу представляешь человека с дурацкой улыбкой и двумя извилинами — чтобы пожрать, ну и сексом заняться», — похвастался он.

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Фев 14 2017 в 4:43 PST

«Жена — мой самый ценный подарок в жизни», — считает Александр Буйнов.

Фото: globallookpress.com