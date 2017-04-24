Любовь и талант к танцам — их семейная черта

Сеть обсуждает зажигательный танец Дмитрия Пескова и его дочери, 19-летней Лизы Песковой. Видеозапись, которая впервые была опубликована в личном блоге девушки, разошлась по различным платформам, и теперь ей могут наслаждаться не только ее подписчики в Instagram.

После небольшого анализа материалов стало очевидно, что любовь и талант к танцам — отличительная черта семейства Песковых. Посмотрите хотя бы на малышку Надю:

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Апр 18 2017 в 12:37 PDT

«Фуэте, пируэт или подготовка к четвертным прыжкам-покажет жизнь!!!», — так экзерсисы дочери прокомментировала ее мама, Татьяна Навка.

А вот другое известное видео, которое старшая дочь выложила в Сеть, когда ей было 17:

Мама, с ее достижениями в области фигурного катания, тоже не отстает. И у нее это получается очень красиво:

Публикация от http://navkastar.icebb.ru (@navkastar)Апр 23 2017 в 12:16 PDT

А вы любите танцевать?

Фото: instagram.com