Сеть обсуждает зажигательный танец Дмитрия Пескова и его дочери, 19-летней Лизы Песковой. Видеозапись, которая впервые была опубликована в личном блоге девушки, разошлась по различным платформам, и теперь ей могут наслаждаться не только ее подписчики в Instagram.
После небольшого анализа материалов стало очевидно, что любовь и талант к танцам — отличительная черта семейства Песковых. Посмотрите хотя бы на малышку Надю:
«Фуэте, пируэт или подготовка к четвертным прыжкам-покажет жизнь!!!», — так экзерсисы дочери прокомментировала ее мама, Татьяна Навка.
А вот другое известное видео, которое старшая дочь выложила в Сеть, когда ей было 17:
Мама, с ее достижениями в области фигурного катания, тоже не отстает. И у нее это получается очень красиво:
А вы любите танцевать?
Фото: instagram.com