Российский комитет по «Евровидению» наконец определился, кто будет представлять нас в конкурсе. Выбор пал на Юлию Самойлову. Она выступил с песней «Flame Is Burning».

Юлия — инвалид с детства и передвигается на коляске. Она стала известна после вокального шоу «Фактор А». Позже она участвовала в церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Публикация от Yulia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok)Мар 3 2016 в 4:09 PST

«Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», — цитирует информагенство ТАСС главу российской делегации на конкурсе Юрия Аксюту.

Полуфиналы «Евровидения» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

Фото: instagram.com