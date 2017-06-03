65-летний певец Олег Газманов является активным пользователем социальных сетей. Артист часто балует подписчиков фотографиями природы, а также снимками с различных мероприятий, в которых принимает участие.

Несколько дней назад в Крыму стартовал фестиваль «Детская новая волна», гостем которого стал и Олег Газманов. Певец поделился с подписчиками фото и видео, снятыми на маковом поле.

Многие подписчики в комментариях обратили внимание не только на красоту цветущего макового поля, но и на хорошую физическую форму артиста: «Эти маки, их количество и яркость - символ красоты и силы Жизни! Красоты вам и Силы Жизни», «Суууууупер!!! Такой позитив!такая красотаааааа!!!», «Вот это кадры! Супер!!! Молодцы, что сделали такое видео! Вот уж точно...лови момент!», «Да... так прыгать и иметь такую форму! Браво!!! Сейчас в 20 лет не каждый молодой человек может так выглядеть. Олег, вы пример для всех мужчин!».

(Орфография и пунктуация авторов сохранена – Прим.ред.)

Фото: instagram.com