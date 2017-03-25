31 мая в детском лагере «Артек» стартовал международный конкурс «Детская Новая волна», в котором принимают участие дети от 8 до 12 лет. Членами жюри в этом году стали Олег Газманов, Ирина Дубцова, Юлианна Караулова, Лев Лещенко и Игорь Крутой.
Помимо выступлений юных исполнителей, на сцену выйдут и звезды отечественной эстрады. Так, Николай Басков уже прилетел на крымское побережье, и предстал перед зрителями заметно похудевшим и похорошевшим. Как признался сам певец, ему даже пришлось ушивать свои костюмы.
Оказалось, что избавиться от ненавистных килограммов Баскову помогли специальные пилюли. Действие этого средства для похудения так понравилось Николаю, что он сам решил выпустить новые разработки ученых, связанные с омоложением организма: «Думаю, что осенью выпущу изобретение российских ученых - специальную настойку и пилюли для поддержки организма».
К слову, возлюбленная артиста София Кальчева осталась в восторге от того, как сильно преобразился Николай. «Правда она боится, что я превращусь в Бенджамина Баттона, - с юмором рассказал Басков.
Фото: instagram.com, eastnews.ru