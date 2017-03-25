31 мая в детском лагере «Артек» стартовал международный конкурс «Детская Новая волна», в котором принимают участие дети от 8 до 12 лет. Членами жюри в этом году стали Олег Газманов, Ирина Дубцова, Юлианна Караулова, Лев Лещенко и Игорь Крутой.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Май 31 2017 в 10:52 PDT

Помимо выступлений юных исполнителей, на сцену выйдут и звезды отечественной эстрады. Так, Николай Басков уже прилетел на крымское побережье, и предстал перед зрителями заметно похудевшим и похорошевшим. Как признался сам певец, ему даже пришлось ушивать свои костюмы.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Мар 25 2017 в 10:08 PDT

Оказалось, что избавиться от ненавистных килограммов Баскову помогли специальные пилюли. Действие этого средства для похудения так понравилось Николаю, что он сам решил выпустить новые разработки ученых, связанные с омоложением организма: «Думаю, что осенью выпущу изобретение российских ученых - специальную настойку и пилюли для поддержки организма».

Публикация от Софи! Кальчева (@sofikalcheva) Май 27 2017 в 1:59 PDT

К слову, возлюбленная артиста София Кальчева осталась в восторге от того, как сильно преобразился Николай. «Правда она боится, что я превращусь в Бенджамина Баттона, - с юмором рассказал Басков.

Фото: instagram.com, eastnews.ru