Сегодня около 14:30 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Пострадали не менее 50 человек, на данный момент сообщается о 10 погибших, сообщает информационное агентство RNS. Эта новость всколыхнула Сеть, звезды тоже не остались равнодушными.

«Мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге. Страшная трагедия. Скорблю вместе с тобой, любимый город», — пишет Филипп Киркоров, у которого вчера в Питере был концерт.

«Берегите близких.. нет слов...», — написала Анастасия Волочкова, мама которой живет в этом городе.

«Facebook напомнил, что три года назад, в этот день, я выложил эту фотографию, снятую в Питере из окна номера. И тут же узнаю об ужасном событии, о взрыве в питерском метро. Мрак! Искренние соболезнования людям! Мир обезумел давно, но другого у нас нет. Печально... #PrayForStPetersburg», — прокомментировал Леонид Агутин свой снимок.

Николай Басков и Юлия Проскурякова опубликовали страшные кадры с места событий. «Ужасная трагедия в Санкт-Петербурге........ Мои соболезнования близким и родным... просто нет слов....... шок!!!», — прокомментировал Николай. «Ужас. Соболезную всем близким погибших и пострадавших и надеюсь, что скоро мы узнаем, что это было...? терракт или что-то другое..., но людей уже не вернуть и страх и ужас тоже останутся внутри тех, кто оказался сегодня там... в метро....... Жутко и страшно!!!», — выразила эмоции Юлия.

«Вот как это понимать .......отказываюсь понимать такое», — написал Дима Билан. «Опять.... я перестала верить в "остановку" процесса. мы не в безопасности. снова день смерти в Питере», — констатировала Елена Ваенга. «Снова взрывы...снова метро... Санкт-Петербург вздрогнул... Какое горе... Соболезную семьям погибшим и пострадавшим», — выразил соболезнования Стас Михайлов.

«Дорогие друзья, Петербуржцы!!!не пользуйтесь сегодня по возможности общественном транспортом! В Петербурге час назад произошёл взрыв в метрополитене», — предостерегла всех Юлия Топольницкая.

Светлана Бондарчук, Ника Белоцерковская, Денис Клявер и другие звезды также выразили свои соболезнования. Написала добрые слова и Ольга Бузова: «Мой родной любимый Питер...родные станции в метро... только увидела в новостях... сердце разрывается... мысленно с вами... как же страшно это все», — и через несколько минут запостила рекламу солнцезащитных очков, за что ее осудили подписчики.

«Обзвонила всех своих родных в Питере. Только что заехала в церковь поставила свечи за упокой и за здравие тех, кто пострадал в этом бесчеловечном акте. Сердце разрывает от случившегося! Люди просто ехали по своим делам и такое... Отдельно хочу сказать некоторым людям - скорбить нужно не в социальных сетях, оскорбляя других, а например съездить в церковь или помолиться за пострадавших и об этом не обязательно писать, вы вынуждаете это делать после огромного количества оскорблений в мой адрес... важно то, что внутри нас... Будьте добрее», — ответила Оля, но фото в очках не удалила.

Фото: shutterstock.com, instagram.com