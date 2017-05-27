Актриса приковала к себе взгляды на fashion-шоу в Монте-Карло

В очередной раз Памела Андерсон доказала, что время над ней не властно. Как сообщает портал WMJ.ru, Актриса появилась на fashion-шоу в Монако в обтягивающем черном платье с экстремальным вырезом, подчеркивающим главное достоинство секс-символа.

Как и почти 30 лет назад — а сериал «Спасатели Малибу» вышел в 1989 году — Памела и сегодня может похвастаться все такой же белоснежной улыбкой и стройной фигурой.

Напомним, минувшим вечером в Монако состоялось fashion-шоу в рамках «Гран-При Формулы 1», участниками которого стали пилоты болидов знаменитого чемпионата мира по автогонкам.

Фото: gettyimages.com, globallookpress.com