В свои 49 лет актриса Памела Андерсон сохранила прекрасную фигуру, оставшись почти такой, какой мы помним ее по фильму «Спасатели Малибу». На днях вышла рекламная кампания бренда эротического белья Coco de Mer, в которой Пэм приняла участие. На самых откровенных снимках она предстает полностью обнаженной, ее тело прикрывают лишь наклейки и тонкие полоски ткани.

Однако, как призналась актриса в одном из недавних интервью, ее секрет вовсе не в спорте. «Я почти не занимаюсь в зале. Я гуляю по пляжу, после чего наслаждаюсь ощущением, что весь день ходила по музею. Я люблю танцевать — беру уроки балета. Я скорее гибкая, чем сильная», — рассказала она.

«В Париже я остановилась в небольшом отеле, и там есть крошечный зал. Пару раз я занималась на "эллипсе". Во время занятий я читала. Сейчас я увлечена романом про Наполеона и Жозефину на французском. Мне скучно просто двигаться, поэтому я беру с собой книги», — поделилась Пэм.

«Мне кажется, я так молодо выгляжу, потому что я — вегетарианка. Я слежу за своим здоровьем», — добавила она, уточнив, что обычно в ее рационе присутствует много свежих фруктов и овощей, таких как авокадо, грейпфруты, сельдерей, огурцы, фисташки. Кроме этого актриса обожает французский хлеб, лепешки, хумус, каппучино без кофеина. «Во Франции вообще отличная еда. Когда ты наслаждаешься тем, что ты ешь, это идет телу на пользу», — уверена звезда.

Ранее она признавалась, что ей нравится стареть, хотя в этом есть и свои «минусы».

Фото: globallookpress.com, coco-de-mer.com